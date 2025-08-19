Topo

Notícias

Entrevistas para escolher novo presidente do Fed começam em setembro

19/08/2025 12h31

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira (19) que as entrevistas para escolher o sucessor do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ocorrerão por volta de 1º de setembro, com 11 candidatos considerados para o cargo.

A escolha do sucessor de Powell pelo presidente Donald Trump é um processo acompanhado de perto pelos mercados, após o mandatário criticar repetidamente o banco central por sua decisão de manter a taxa de juros em níveis que ele considera elevados.

O mandato de Powell - nomeado por Trump - à frente do Fed termina em maio de 2026.

Os responsáveis pela política monetária do Fed têm abordado com cautela os cortes nas taxas enquanto monitoram os efeitos das tarifas alfandegárias impostas por Trump que afetam parceiros comerciais.

Trump não escondeu seu desdém e chegou a chamar abertamente Powell de "idiota" e "imbecil" nos últimos meses.

Os cortes nas taxas tornam os créditos mais baratos, portanto impulsionam o consumo e o investimento. O Fed, um banco central independente, regula-os com base em um duplo mandato: conter a inflação e assegurar o pleno emprego.

bys/bjt/mr/db/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Bancos e Lei Magnitsky: entenda a disputa entre os EUA e Moraes e o impacto da decisão de Dino

Funcafé libera R$ 31,3 milhões em crédito para produtores afetados por geadas

Último governador do PSDB, Eduardo Riedel, do MS, assina filiação ao PP

Em evento com policiais, Tarcísio diz: 'Tem que tirar o vagabundo da rua'

Entrevistas para escolher novo presidente do Fed começam em setembro

Jannik Sinner e Katerina Siniakova desistem do torneio de duplas mistas do US Open

'Vimos o pavor': vídeo flagra resgate de cão idoso em situação de abandono

EUA entrega ao México o boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de envolvimento com o tráfico de drogas (oficial)

Trump considera apoio aéreo à Ucrânia viável como parte das garantias de segurança

[Coluna] Indignação com "Adultização" não pode ser seletiva

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico