Entrevistas para escolher novo presidente do Fed começam em setembro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira (19) que as entrevistas para escolher o sucessor do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ocorrerão por volta de 1º de setembro, com 11 candidatos considerados para o cargo.

A escolha do sucessor de Powell pelo presidente Donald Trump é um processo acompanhado de perto pelos mercados, após o mandatário criticar repetidamente o banco central por sua decisão de manter a taxa de juros em níveis que ele considera elevados.

O mandato de Powell - nomeado por Trump - à frente do Fed termina em maio de 2026.

Os responsáveis pela política monetária do Fed têm abordado com cautela os cortes nas taxas enquanto monitoram os efeitos das tarifas alfandegárias impostas por Trump que afetam parceiros comerciais.

Trump não escondeu seu desdém e chegou a chamar abertamente Powell de "idiota" e "imbecil" nos últimos meses.

Os cortes nas taxas tornam os créditos mais baratos, portanto impulsionam o consumo e o investimento. O Fed, um banco central independente, regula-os com base em um duplo mandato: conter a inflação e assegurar o pleno emprego.

