Enormes incêndios florestais se estabilizam na Espanha, previsão de frio alimenta esperança de que pior já passou

Por Nacho Doce e Guillermo Martinez

GONDULFES, Espanha (Reuters) - Os incêndios florestais que assolam o norte e o oeste da Espanha queimaram, nas últimas 24 horas, quase a mesma área que em todo o ano passado, embora o fim de uma onda de calor de 16 dias e a previsão de chuvas tenham alimentado as esperanças de que o fim da catástrofe possa estar próximo.

Os incêndios se espalharam pelas regiões de Extremadura, Galícia, Castela e Leão, forçando as autoridades a suspender os serviços ferroviários e cortar o acesso às estradas da região, além de bloquear um trecho de 50 km da popular trilha de peregrinação do Caminho de Santiago.

Na terça-feira, dados do Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais (Effis) mostraram que os incêndios queimaram vegetação em 38.000 hectares desde segunda-feira, um pouco abaixo dos 42.000 hectares durante todo o ano de 2024.

No entanto, a agência nacional de meteorologia, que na segunda-feira declarou o fim de uma das mais longas ondas de calor das últimas cinco décadas, agora espera que as temperaturas caiam e a umidade aumente.

"A evolução é favorável, as equipes estão estabilizando os incêndios", disse aos repórteres o líder regional de Castela e Leão, Alfonso Fernández Mañueco.

A região, a maior da Espanha, é uma das mais atingidas pelas chamas. "Se as tendências climáticas continuarem, amanhã estaremos melhor do que hoje e depois de amanhã estaremos melhor", disse Mañueco.

A agência meteorológica disse que as condições adversas permaneceriam no sul da Espanha, inclusive em parte da Extremadura.

Até agora, este ano, cerca de 382.600 hectares foram queimados na Espanha -- uma área equivalente ao tamanho da ilha de Mallorca -- de acordo com o Effis. Essa é a maior área em registros que remontam a 2006 e mais de quatro vezes a média de 2006 a 2024.

Ao visitar os incêndios na Extremadura, o primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que o governo declarará muitas das áreas afetadas como zonas de emergência, o que, na prática, significa que elas estarão qualificadas para receber ajuda para a reconstrução.

Atribuindo a culpa dos incêndios aos efeitos das mudanças climáticas, ele também disse que proporá um plano no próximo mês para transformar as políticas de emergência climática em políticas estatais permanentes. Ele não deu detalhes, mas as autoridades têm se concentrado na prevenção de incêndios e no planejamento de resposta.

"Estamos vendo a emergência climática acelerar e piorar significativamente, especialmente na Península Ibérica, a cada ano", disse ele.

Os líderes da oposição disseram que sua proposta é uma forma de desviar a atenção da má gestão dos incêndios por parte de seu governo.

A maior parte do sul da Europa está passando por uma de suas piores temporadas de incêndios florestais em duas décadas.

O Exército espanhol enviou 3.400 soldados e 50 aeronaves para ajudar os bombeiros, enquanto a República Tcheca, Finlândia, França, Alemanha, Holanda e Eslováquia enviaram centenas de bombeiros, veículos e aeronaves.

O Ministério do Interior informou que, desde junho, 32 pessoas foram presas e 93 estão sendo investigadas por suspeita de incêndio criminoso.