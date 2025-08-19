Topo

Notícias

Em resposta a comentários de Trump, Taiwan diz que deve depender de si para ter segurança

19/08/2025 09h36

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan deve confiar em si para sua segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores da ilha nesta terça-feira, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que o presidente da China, Xi Jinping, lhe disse que não invadiria a ilha enquanto Trump estivesse no cargo.

Nos últimos cinco anos, aproximadamente, o Taiwan democrático tem enfrentado uma pressão militar e política cada vez maior da China, que considera a ilha governada separadamente como seu território "sagrado". Pequim nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob seu controle.

Questionado sobre os comentários de Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Hsiao Kuang-wei, disse que o governo monitorou de perto as interações entre as autoridades graduadas dos EUA e da China.

"A segurança de Taiwan deve ser alcançada por meio de seus próprios esforços, portanto, nosso país tem se dedicado a aumentar sua capacidade de autodefesa e resiliência. Nosso país continuará trabalhando duro para fazer isso", disse Hsiao aos repórteres em Taipé.

Os Estados Unidos são o mais importante apoiador internacional e fornecedor de armas de Taiwan, embora não existam laços diplomáticos formais. Também não há tratado de defesa, portanto, se a China atacar, Washington não tem obrigação de ajudar.

Os Estados Unidos, que, no entanto, são obrigados por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender, há muito tempo mantêm uma política de "ambiguidade estratégica", não deixando claro se responderiam militarmente a um ataque chinês a Taiwan.

Trump fez os comentários sobre a invasão em uma entrevista à Fox News, antes das conversas no Alasca com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra de Moscou na Ucrânia.

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan é um assunto interno que cabia ao povo chinês resolver.

O governo de Taiwan se opõe veementemente às reivindicações de soberania da China.

(Reportagem de Ben Blanchard)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Comissários de bordo da Air Canada encerram greve após chegar a princípio de acordo

Justiça dá 24 horas para governo Lula religar radares em rodovias federais

Líder norte-coreano pede rápida expansão nuclear em meio a exercícios entre EUA e Coreia do Sul

Trump diz que é possível que Putin não queira fazer acordo sobre Ucrânia

Advogado é preso suspeito de matar costureira atropelada e fugir em SP

Em resposta a comentários de Trump, Taiwan diz que deve depender de si para ter segurança

Espanha terá 'horas difíceis' até extinção de incêndios, alerta Pedro Sánchez

Mais chuvas no norte da China elevam número de mortos em enchentes para 13

Foco se volta para garantias de segurança após reunião sobre Ucrânia deixar incerto caminho para paz

PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 50 mi da educação do MA

Tarcísio diz que não gasta tempo pensando em candidatura à Presidência em 2026