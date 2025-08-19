Em resposta a comentários de Trump, Taiwan diz que deve depender de si para ter segurança

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan deve confiar em si para sua segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores da ilha nesta terça-feira, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que o presidente da China, Xi Jinping, lhe disse que não invadiria a ilha enquanto Trump estivesse no cargo.

Nos últimos cinco anos, aproximadamente, o Taiwan democrático tem enfrentado uma pressão militar e política cada vez maior da China, que considera a ilha governada separadamente como seu território "sagrado". Pequim nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob seu controle.

Questionado sobre os comentários de Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Hsiao Kuang-wei, disse que o governo monitorou de perto as interações entre as autoridades graduadas dos EUA e da China.

"A segurança de Taiwan deve ser alcançada por meio de seus próprios esforços, portanto, nosso país tem se dedicado a aumentar sua capacidade de autodefesa e resiliência. Nosso país continuará trabalhando duro para fazer isso", disse Hsiao aos repórteres em Taipé.

Os Estados Unidos são o mais importante apoiador internacional e fornecedor de armas de Taiwan, embora não existam laços diplomáticos formais. Também não há tratado de defesa, portanto, se a China atacar, Washington não tem obrigação de ajudar.

Os Estados Unidos, que, no entanto, são obrigados por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender, há muito tempo mantêm uma política de "ambiguidade estratégica", não deixando claro se responderiam militarmente a um ataque chinês a Taiwan.

Trump fez os comentários sobre a invasão em uma entrevista à Fox News, antes das conversas no Alasca com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra de Moscou na Ucrânia.

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan é um assunto interno que cabia ao povo chinês resolver.

O governo de Taiwan se opõe veementemente às reivindicações de soberania da China.

(Reportagem de Ben Blanchard)