Topo

Notícias

Dow Jones abre em alta com balanços de Home Depot e varejistas

19/08/2025 10h42

(Reuters) - O Dow Jones abriu em alta nesta terça-feira, impulsionado pelos ganhos nas ações da Home Depot depois que a varejista manteve suas previsões anuais, enquanto a cautela dominava antes da conferência do Federal Reserve nesta semana.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,09% na abertura, para 44.952,36 pontos. O S&P 500 perdia 0,05%, a 6.446,24 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,10%, para 21.607,452 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Sánchez alerta sobre 'horas difíceis' no combate aos incêndios na Espanha, apesar do fim do calor

Mais de 1.100 mortes na Espanha atribuídas à onda de calor

Sérvia: protestos contra presidente Vucic continuam em todo o país; repressão se intensifica

Idoso de 70 anos morre após ficar prensado entre grade e VLT em São Vicente

COP30: setor privado brasileiro vai mostrar 72 soluções concretas para crise climática

Maierovitch: Dino extrapolou todos os limites com decisão política

Ativistas angolanos pedem que Seleção Argentina não dispute amistoso no país

Suíça promete oferecer imunidade caso Putin aceite participar de conferência de paz

Morte de trabalhadores humanitários atinge recorde durante guerra de Gaza, diz ONU

Líder conservador do Canadá prestes a voltar ao Parlamento

Empresário confessa que matou gari em BH e que usou arma de esposa delegada