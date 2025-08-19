Dólar à vista fecha em alta de 1,19%, a R$5,50 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista disparou mais de 1% contra o real nesta terça-feira, cravando o patamar de R$5,50 no fechamento, conforme os investidores se desfizeram da moeda brasileira diante da percepção de agravamento das tensões diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

O dólar à vista fechou em alta de 1,19%, a R$5,50, a maior cotação em duas semanas.

Às 17h04, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,12%, a R$5,519 na venda.

(Por Fernando Cardoso)