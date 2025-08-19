Topo

Notícias

Dólar à vista fecha em alta de 1,19%, a R$5,50 na venda

19/08/2025 17h08

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista disparou mais de 1% contra o real nesta terça-feira, cravando o patamar de R$5,50 no fechamento, conforme os investidores se desfizeram da moeda brasileira diante da percepção de agravamento das tensões diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

O dólar à vista fechou em alta de 1,19%, a R$5,50, a maior cotação em duas semanas.

Às 17h04, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,12%, a R$5,519 na venda.

(Por Fernando Cardoso)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Governo regional do Afeganistão diz que acidente rodoviário no oeste do país causou morte de 71 pessoas

Península Ibérica enfrenta onda de incêndios e glaciar na Itália derrete além de medição usada

Ciclone avança na região Sul e pode provocar rajada de ventos de 100 km/h

Para Pedro Malan, tarifas não podem ficar à mercê de discussão política

Petróleo fecha em baixa diante da perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia

Olympique de Marselha coloca Rabiot e Rowe à venda após 'comportamento inaceitável'

Venezuela denuncia "sequestro" de 66 crianças nos Estados Unidos

Netanyahu acusa Macron "de alimentar o fogo antissemita"

Os brasileiros que decidem morar em cubículos em Paris

Europa arde sob número recorde de incêndios florestais

Onda de calor na Espanha provocou mais de 1.100 mortes, aponta estudo