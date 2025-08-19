Decisão de Dino ajuda Moraes, mas bancos seguem ameaçados pela Magnitsky

A decisão do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), de que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm eficácia no Brasil, a menos que sejam homologadas, ajuda o ministro Alexandre de Moraes, mas os bancos não ficam livres de sofrer uma possível punição dos Estados Unidos pela lei Magnitsky.

O que aconteceu

Bancos terão de "escolher um caminho" entre obedecer Dino ou sancionar Moraes, segundo ex-secretário de Cooperação Internacional da PGR. "A decisão [para os bancos] é puramente econômica. Saber o que sai mais barato. No caso brasileiro, a multa pode ser baixa, mas o risco é imediato. No caso americano, a sanção secundária pode demorar, mas, se vier, será pesada", afirma Vladimir Aras.

Há exemplo de um banco francês que foi multado em US$ 8,8 bilhões pelos Estados Unidos por ter burlado embargos norte-americanos. Em 2014, o BNP Paribas se declarou culpado das duas acusações que enfrentava por ter burlado embargos dos EUA a países como Sudão, Irã e Cuba. A multa —quase R$ 48 bilhões na cotação atual do dólar— equivale ao montante que o banco reconheceu ter transferido para os Estados Unidos em nome de seus clientes sudaneses (US$ 6,4 bilhões), cubanos (US$ 1,7 bilhão) e iranianos (US$ 650 milhões).

Mas sanção a banco brasileiro é difícil porque os EUA não têm como provar que Moraes tem conta em dólar no Brasil. É o que explica Vitor Rhein Schirato, professor de Direito Administrativo da USP (Universidade de São Paulo). "Não tem precedente de que isso já tenha acontecido. Pela regra, poderia acontecer, mas a possibilidade é pequena. A lei pega ativos em dólar. O BNP mantinha várias contas de autoridades árabes sancionadas", diz.

Há o sigilo bancário, é impossível os Estados Unidos saberem que Moraes tem uma conta no Brasil. Essa hipótese é delirante. Não vai dar para executar a Magnitsky no Brasil com uma conta em real

Vitor Rhein Schirato, professor de Direito Administrativo da USP

Se bancos optarem por seguir lei norte-americana, estarão descumprindo determinação do STF, diz professor. "O cumprimento de medidas como essa fica sujeito à concordância e atuação das autoridades judiciais brasileiras. É importante lembrar que os EUA têm a prática ilegal e abusiva de proceder a medidas unilaterais, independentemente de ciência e concordância dos judiciários estrangeiros", diz Paulo Borba Casella, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP.

Decisão de Dino é "princípio consolidado"

Decisão de Dino é "um princípio consolidado", segundo professor. Leis, atos administrativos e ordens executivas estrangeiras não "produzem efeitos" a "pessoas naturais por atos em território brasileiro", segundo o ministro. Também não valem para "empresas que aqui atuem". A decisão foi concedida em um processo sobre a tragédia de Mariana (MG).

Embora ajude Moraes, decisão de Dino não o blinda da Magnitsky. "Os efeitos [da lei] são amplos. Existem outros graus de punições que podem decorrer dela, que não necessariamente produzem efeitos no território nacional", afirma Álvaro Jorge, professor de Direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas) do Rio de Janeiro.

Indivíduos e empresas que sofrem sanções da Magnitsky sofrem punições financeiras. Contas bancárias e cartões de instituições norte-americanas são bloqueados por tempo indeterminado.

Contudo, Moraes afirma não ter o costume de ir aos EUA nem possuir bens lá. Na prática, isso significa que ele não será impactado diretamente com nenhuma medida de bloqueio de bens ou de contas no país.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é sancionada pela lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2012 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção. Em meio ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o governo Trump decidiu aplicar a punição a Moraes, que conduz as ações penais e investigações que atingem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

Na decisão de ontem, Dino também determinou a realização de uma audiência pública no STF para discutir o tema. A data vai depender da disponibilidade de salas das Turmas para realizar a audiência, visto que a agenda de setembro está cheia devido ao julgamento da ação penal envolvendo Bolsonaro por tentativa de golpe. Representantes dos três Poderes devem participar do encontro.