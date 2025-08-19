Topo

Notícias

'Desaceleração da atividade é relevante', diz executivo do BC

São Paulo

19/08/2025 07h30

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda, 18, que a atividade econômica mostra moderação, em linha com o cenário antecipado pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Em um evento da Warren Investimentos, Guillen apresentou dados que, na margem, indicam uma redução de crescimento: "É uma desaceleração relevante (da atividade), que a gente antecipa e eu acho que tem ocorrido."

O executivo ponderou, no entanto, que o hiato do produto segue positivo - ou seja, a economia cresce acima de seu potencial -, o que dá resiliência, sobretudo, à inflação de serviços. "Isso tem contribuído para dar suporte ao consumo, tem contribuído também para sustentar a atividade", afirmou Guillen.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Jovem é morto um dia após triplo homicídio em praia de Ilhéus, na Bahia

Macron chama Putin de 'predador, 'ogro' e de força 'desestabilizadora' na Europa

Rússia diz que qualquer reunião de líderes sobre Ucrânia precisa ser cuidadosamente preparada

Mediadores aguardam resposta de Israel à nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Advogados deixam defesa de empresário preso por morte de gari em Belo Horizonte

Cinco conclusões sobre o encontro entre Trump e Zelenski

Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

Starmer copresidirá reunião de voluntários para analisar 'próximos passos' na Ucrânia

Macron chama Putin de 'predador' e 'ogro'

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Venezuela: Quem são os 4,5 milhões de milicianos convocados por Maduro contra os EUA?