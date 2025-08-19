Delta e United são processadas por venderem "assentos na janela" sem janelas

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - A Delta Air Lines e a United Airlines foram processadas nesta terça-feira por passageiros que pagaram um valor extra para sentar em assentos na "janela" mas acabaram sendo colocados em assentos próximos a uma parede vazia.

As ações coletivas propostas foram apresentadas contra a United no tribunal federal de San Francisco e contra a Delta no tribunal federal do Brooklyn, em Nova York, e buscam milhões de dólares em indenizações para mais de 1 milhão de passageiros de cada companhia aérea.

As queixas alegam que alguns aviões Boeing 737, Boeing 757 e Airbus A321 contêm assentos que normalmente teriam janelas, mas não as têm devido à colocação de dutos de ar condicionado, conduítes elétricos ou outros componentes.

Segundo os passageiros, a Delta e a United não sinalizam esses assentos durante o processo de reserva, ao contrário de rivais como Alaska Airlines e American Airlines, mesmo quando cobram dezenas ou centenas de dólares por eles.

"Se os autores da ação... soubessem que os assentos que estavam comprando não tinham janelas, eles não os teriam escolhido -- muito menos pago a mais por eles", diz a queixa contra a United. A reclamação contra a Delta tinha uma linguagem semelhante.

A Delta é sediada em Atlanta e a United, em Chicago. Nenhuma das companhias aéreas respondeu de imediato aos pedidos de comentários.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York)