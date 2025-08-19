Decisão de Dino pode trazer graves consequências aos bancos, diz jurista

Os bancos ficaram encurralados em meio à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e podem sofrer graves consequências, afirmou Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF, em entrevista ao UOL News, Do Canal UOL.

A decisão de Dino, de que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm eficácia no Brasil, a menos que sejam homologadas, ajuda o ministro Alexandre de Moraes, mas os bancos não ficam livres de sofrer uma possível punição dos Estados Unidos pela lei Magnitsky.

Os bancos agora dizem: eu estou, sim, disposto a cumprir a lei brasileira e a ordem judicial brasileira. Mas esses bancos têm relações imbricadas com o capitalismo norte-americano, detenções pelo capitalismo norte-americano, e eles podem sofrer sanções graves se esse ato de arrogância da Casa Branca não for observado por eles.

Eu não queria estar no lugar do sistema financeiro agora, porque como diz o velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ou seja, se os bancos agora descumprirem a decisão judicial do Brasil e descumprirem a lei brasileira, eles poderão sofrer sérias sanções.

É uma situação delicadíssima, aparentemente sem solução. Nós temos que torcer para que os esforços diplomáticos negociais se intensifiquem e que façam com que a travessia seja possível. Que todos sobrevivam até o retorno a um possível oceano de calmaria e de normalidade. O que neste momento, inexoravelmente, as consequências virão. E essas consequências poderão não ser pequenas.

Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

Parte dos ministros da corte do STF avalia que, mesmo sem ser o responsável pelo tema no tribunal, Dino quis dar um recado aos bancos que operam no Brasil. Em conversas reservadas, o ministro sinalizou que as instituições financeiras estão proibidas de aplicar as sanções a Moraes e que punirá quem desobedecer a determinação.

O jurista falou Gustavo Sampaio exemplificou a difícil situação dos bancos com relação aos Estados Unidos, que podem retaliar de diferentes maneiras.

Todavia, se os bancos disserem aos Estados Unidos, eu preciso fazer essas operações por aqui, porque eu preciso cumprir a determinação da soberania do Brasil, os americanos vão dizer, está bem, e eu te desligo do lado de cá, ou te sanciono, ou te imponho multas insuportáveis, ou te descredencio da Agência Nacional de Regulação estadunidense.

Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

