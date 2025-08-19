Databricks busca avaliação acima de US$100 bilhões com apoio de investidores em plano de IA

Por Pritam Biswas e Ateev Bhandari e Krystal Hu

(Reuters) - A empresa de análise Databricks disse nesta terça-feira que sua avaliação deve saltar 61% para mais de US$100 bilhões em uma rodada de financiamento, menos de um ano após a rodada mais recente, destacando a forte demanda dos investidores por startups de inteligência artificial de rápido crescimento.

A empresa afirmou que assinou um termo de compromisso para uma rodada Série K, o que a tornaria uma das empresas de IA mais valiosas do mundo. A companhia está prestes a levantar mais de US$1 bilhão junto a investidores já existentes, incluindo Thrive Capital, Insight Partners e Andreessen Horowitz, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Thrive Capital e Insight Partners não quiseram comentar. A Andreessen Horowitz não respondeu de imediato um pedido de comentário.

A Databricks afirmou que vai gerar US$3,7 bilhões em receita anualizada até julho, um crescimento de 50% sobre um ano antes. A empresa também declarou ter gerado caixa em janeiro.

Sediada em San Francisco, a empresa é vista como uma das candidatas mais proeminentes a abrir capital. O presidente-executivo da Databricks, Ali Ghodsi, disse em entrevista que a empresa tem sido inundada por consultas de investidores desde a bem-sucedida oferta pública inicial (IPO) de US$1,22 bilhão da Figma, outra startup apoiada por capital de risco, em julho.

A Databricks tem cerca de 15.000 clientes, incluindo a empresa de pagamentos Block, a gigante de energia Shell e a fabricante de veículos elétricos Rivian.

No final do ano passado, a Databricks levantou US$10 bilhões em uma das maiores rodadas de financiamento de capital de risco da história, que avaliou a empresa em US$62 bilhões.

A companhia espera usar parte dos novos recursos em fusões e aquisições no setor de IA e para contratar grandes profissionais da indústria à medida que a guerra por talentos se intensifica.