MEC aumenta avaliação de qualidade para 'moralizar' cursos de medicina

O governo federal anunciou o aumento das exigências de qualificação das faculdades de medicina, mirando em especial os cursos particulares que foram abertos nos últimos anos.

O que aconteceu

O Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) será aplicado também para alunos do quarto ano. Até então, a prova, que visa avaliar a qualidade dos cursos de medicina por meio do desempenho dos alunos, só é conduzida a estudantes no sexto ano, o último. Geralmente, ocorre em outubro.

As universidades que tiverem desempenho insatisfatório (1 ou 2 de 5) entram em "supervisão". As punições vão desde suspensão de aberturas de novas vagas de Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) e do Prouni (Programa Universidade para Todos) até a redução ou suspensão do ingresso no ano seguinte, no caso da nota mais baixa.

O objetivo é "moralizar um pouco" os cursos, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana. "É garantir a qualidade nos cursos informação médica que já existem."

Para os cursos de baixo desempenho, o processo já é aberto imediatamente por meio de medidas cautelares. As universidades terão possibilidade de apresentar respostas aos resultados e, se provada alguma incongruência, reverter antes da próxima prova.

"Ela [a universidade] vai ter o direito de se defender", afirmou Camilo. "Mas a liminar vale por um ano. Vou avaliar no ano seguinte, se o curso melhorou ou não. Se não, poderemos tomar novas medidas." No caso de vestibulares já anunciados, por exemplo, eles seguem valendo, o que fica impedidos são os ingressos.

Crítica à "proliferação" de cursos privados

Os ministros deixaram claro que o objetivo é balizar a qualidade dos novos cursos privados. O número de vagas particulares disponíveis aumentou de 25.565 em 2017 para 46.255 em 2022, durante os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). No mesmo período, as vagas públicas subiram de 11.044 para 13.467.

Segundo Camilo, a maioria delas conseguiu a licença por meio da Justiça e poderiam chegar a 60 mil vagas totais. Em 2023, primeiro ano de Lula (PT), o MEC recorreu. "Dessas 60.000 vagas judicializadas, nós autorizamos só 4.354", informou. As vagas privadas caíram em 103 vagas, para 46.152.

"As medidas anunciadas pelo MEC vão conter uma verdadeira metástase de multiplicação de escolas médicas", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O petista acusou a gestão Bolsonaro de "acabar com o marco regulatório, com as regras de abertura [de cursos de medicina] e, com isso, abrir o caminho para a judicialização".