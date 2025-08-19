Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

O astro português Cristiano Ronaldo foi recebido como um herói nesta terça-feira (19) em Hong Kong, sendo decisivo na semifinal da Supercopa Saudita, onde seu grande rival Lionel Messi se tornou inimigo público há um ano.

Aos 40 anos, CR7 não marcou, mas deu uma assistência na vitória por 2 a 1 do Al-Nassr sobre o Al-Ittihad de Karim Benzema, seu ex-companheiro de Real Madrid.

"Ronaldo, Ronaldo", cantou o público no Hong Kong Stadium, onde vários torcedores do Al-Nassr tentaram, em vão, alcançar o ídolo ao final da partida.

Uma reação totalmente oposta à que Messi provocou em fevereiro de 2024, quando o craque argentino não disputou com o Inter Miami em um amistoso contra uma seleção local, justificando sua ausência com uma lesão.

Os espectadores chegaram a desembolsar 4.800 dólares de Hong Kong (R$ 3.366 na cotação atual) para assistirem à partida e muitos não esconderam a decepção por não terem visto o camisa 10 em campo, e também por sua atitude, já que não se dirigiu ao público para se desculpar.

Messi ainda teve que se explicar para garantir que sua ausência não se deveu a "razões políticas" e lembrar suas relações "muito boas e estreitas" com a China.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo continuam sendo muito populares no final de suas carreiras. A visita do português a Hong Kong levou vários torcedores a acamparem na frente do hotel em que está hospedado, e inclusive fazerem reservas, para vê-lo.

"Isso significa mais do que qualquer troféu para mim", declarou CR7 à imprensa local sobre o interesse que gera no público de Hong Kong.

