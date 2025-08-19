Caça ao tesouro: parque nos EUA deixa visitantes levarem diamante para casa

Um parque no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, autoriza um tipo de "caça ao tesouro": se um visitante achar um diamante, ele pode levar para casa.

O que aconteceu

No Crater of Diamonds State Park, público pode procurar diamantes verdadeiros em sua fonte vulcânica original. Conforme o portal oficial do parque, este é o único lugar do mundo em que o sortudo pode ficar com um diamante descoberto.

Antes de começar a busca pelos diamantes, o público aprende diferentes técnicas que podem ser utilizadas. Os interessados podem levar o próprio equipamento de mineração para a busca ou alugar ferramentas no estabelecimento. Apetrechos de mineração movidos a bateria ou motorizadas não são permitidos.

Caso o visitante encontre rochas, minerais ou pedras, poderá ficar com o achado. A equipe do parque fornece identificação gratuita de materiais eventualmente encontrados lá.

A política aqui é 'quem encontra, fica com ele', ou seja, os diamantes que você encontrar são seus. Site oficial do Crater of Diamonds State Park

Segundo a administração, 366 diamantes já foram encontrados este ano no Crater of Diamonds State Park. Onze deles tinham mais de um quilate cada.

No total, mais de 75 mil diamantes foram identificados por visitantes nas últimas décadas. As cores mais comuns são: branco, marrom e amarelo. Ametista, granada, jaspe, ágata, quartzo e outras rochas e minerais também são encontrados com frequência no parque estadual.

Por que há tantos diamantes lá?

No parque, há uma área de aproximadamente 37,5 acres de superfície erodida de uma cratera vulcânica. Este espaço é reservado para os visitantes que desejam vasculhar o solo em busca de pedras preciosas, abundantes por conta da formação geológica do local.

Os diamantes de lá começaram a se formar há mais de três bilhões de anos. A formação ocorreu no fundo do manto da Terra, onde o carbono virou cristal por conta da alta pressão e temperatura.

Cerca de 100 milhões de anos atrás, uma erupção vulcânica trouxe essas pedras para perto da superfície. Com o tempo, a erosão deixou os diamantes concentrados no solo, onde são encontrados soltos.

O Crater of Diamonds se tornou parque estadual em 1972. O maior diamante já descoberto nos EUA foi encontrado em 1924 durante uma das primeiras operações de mineração na terra que, mais tarde, se tornaria o parque. Chamado de Tio Sam, o diamante branco com tom rosa pesava 40,2 quilates. Posteriormente, ele foi lapidado em uma esmeralda de 12,4 quilates. Atualmente, o Tio Sam faz parte da coleção de minerais do Smithsonian e pode ser visto no Museu Nacional de História Natural.

Diamante branco encontrado no parque será utilizado por Micherre em seu anel de noivado Imagem: Divulgação/Arkansas State Parks

Mulher encontrou pedra de dois quilates

Micherre Fox, 31, virou notícia ao encontrar um diamante branco de 2,3 quilates. A norte-americana passou semanas no parque estadual com o objetivo de achar uma pedra que seria usada em seu anel de noivado. Com problemas financeiros, ela e o parceiro não tinham dinheiro para comprar o anel que seria o símbolo do pedido de casamento.

Ela dedicou parte das férias na busca por um diamante. "Eu estava disposta a ir a qualquer lugar do mundo para fazer isso acontecer", disse ao portal oficial do parque, em comunicado publicado na semana passada. Ela chegou ao Crater of Diamonds State Park no início de julho e começou sua aventura em busca da pedra rara.

Durante três semanas, a mulher procurou pelo diamante diariamente. Na manhã de seu último dia no parque, Micherre caminhava quando notou algo brilhando a seus pés. Ao perceber que se tratava de uma pedra, ela a pegou e analisou mais de perto. "Como nunca tinha visto um diamante de verdade nas minhas mãos, eu não tinha certeza, mas era o diamante mais 'diamante' que eu já tinha visto", relembrou.

Ao levar a pedra para a administração do parque, a equipe confirmou que ela havia encontrado um diamante branco. "Ajoelhei-me e chorei, depois comecei a rir", disse ela. Conforme o Crater of Diamonds State Park, o diamante tem aproximadamente o tamanho de um "dente canino humano". Com formato liso e arredondado, a pedra tem o brilho metálico típico da maioria dos diamantes de cratera.

A pedra de Micherre é o terceiro maior diamante encontrado no parque este ano. De acordo com o comunicado, o parceiro de Micherre apoiou a ideia da busca pelo diamante e concordou em esperar para pedi-la em casamento. Agora, a pedra encontrada será cravada no anel de noivado.