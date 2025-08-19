Topo

Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 5,2% em julho ante junho

19/08/2025 09h50

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 5,2% em julho ante junho, ao ritmo anualizado de 1,428 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta terça-feira, 19. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,3% no período. As permissões para novas obras, por sua vez, sofreram queda de 2,8% no mês passado, à taxa anualizada de 1,354 milhão.

