Conselho da Weg aprova contratação de financiamentos

19/08/2025 17h48

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Weg aprovou nesta terça-feira a contratação de dois financiamentos, um no valor de até R$130 milhões e outro de US$50 milhões, conforme ata da reunião do colegiado divulgada ao mercado.

A primeira captação, de até R$130 milhões e prazo de 18 meses, ocorre em favor de suas controladas Balteau Produtos Elétricos Ltda e Weg Turbinas e Solar Ltda, afirmou a empresa no documento, utilizando-se de uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Já a outra contratação de financiamento, em um montante equivalente a até US$50 milhões, envolve sua controlada Weg Africa e possui prazo de 36 meses, acrescentou.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

