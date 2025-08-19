O presidente Lula bateu bumbo, em maio, nas redes sociais, comemorando uma melhora nos índices brasileiros de distribuição de renda, em 2024, a partir de dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), elaborada pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, a renda per capita da população foi recorde no ano passado, ao mesmo tempo em que a desigualdade de renda recuou ao menor nível desde o início da série histórica em 2012.

Não era mentira, mas não se tratava de uma verdade completa. Quando se utilizam dados mais abrangentes do IRPF (Imposto de Renda das Pessoas Físicas), e não apenas as estimativas da PNAD, o retrato revelado da renda e dos níveis de desigualdades é bem diferente — e para pior. Especialmente no período pós-pandemia, a renda dos brasileiros no topo da pirâmide cresceu de forma acelerada, bem mais do que na base, mostrando aumento da concentração de renda.

Um amplo estudo, que abrange as declarações de IRPF entre 2007 e 2024, com informações portanto até 2023, revela essa forte aceleração na renda total dos brasileiros mais ricos, em ritmo ainda mais intenso depois da pandemia, no governo de Jair Bolsonaro e no primeiro ano do terceiro mandato de Lula. De acordo com o levantamento, a participação do 1% mais rico na renda nacional cresceu de 20,4% do total para 24,3%, entre 2017 e 2023.

Ocorreu, mais do que isso, uma concentração da concentração de renda nos níveis mais altos. O grupo do 0,1% mais rico — 160 mil pessoas com renda mensal inicial de R$ 150 mil — respondeu por 85% do aumento de quase 4% na participação na renda nacional total, enquanto o 0,01% mais rico — 16 mil pessoas com renda inicial de R$ 855,5 mil — capturou metade do aumento no topo da renda nacional. Ao mesmo tempo, os 85 milhões de brasileiros que estão entre os 50% mais pobres responderam por apenas 10% da renda total, menos do que os 12,5% detidos pelo conjunto do 0.1% mais rico.

Os economistas Frederico Nascimento Dutra, Priscila Kaiser Monteiro e Sérgio Wulff Gobetti, autores do estudo, entitulado "Concentração de renda no Brasil: o que os dados do IRPF revelam?", concluíram que 90% da concentração de renda entre aqueles situados nos estratos superiores a partir do 0,1% mais rico, pode ser explicada pelo recebimento de lucros e dividendos.

Para os economistas, parte dessa renda de lucros e dividendos que impulsiona os rendimentos dos mais ricos tem origem na expansão da "pejotização" nas relações de trabalho. A "pejotização" é o processo que permite a camuflagem legal da contratação de empregados sob leis trabalhistas na forma de empresa prestadora de serviços. No período analisado, enquanto explodia a renda recebida como lucros e dividendos registrou-se queda na contribuição vinda da renda de salários.

A "pejotização", em combinação com o aumento na distribuição pelas empresas de lucros e dividendos, fez disparar a renda no topo da pirâmide. A renda total do 0,1% mais rico cresceu quase 50% em termos reais entre 2017 e 2023, em ritmo cinco vezes maior do que o avanço da renda média do brasileiro no mesmo período. A renda média real no topo cresceu 6,9% ao ano, enquanto a renda das famílias em geral avançou 1,4% acima da inflação.

Há uma distância, conforme constatado pelos economistas, entre os dados estimados pela PNAD para a renda dos brasileiros e os obtidos a partir das informações do IRPF. Essa diferença cresce à medida em que se sobe nos níveis de renda.



Para o grupo do 0,01% mais ricos, por exemplo, a renda captada pela PNAD é 12 vezes inferior à apurada a partir do IRPF. A PNAD, em 2023, estimava renda mensal de pouco mais de R$ 200 mil para esse grupo, mas as declarações dessas mesmas pessoas revelavam rendimentos médios mensais de R$ 2,5 milhões, mais de dez vezes superior.

O estudo também apurou o retrato da dinâmica da distribuição de renda por estados. A unidade da Federação com maior nível de concentração de renda é o Mato Grosso, onde o agronegócio predomina, e quase um terço da renda está nas mãos do 1% mais rico, seguido por São Paulo, Goiás e Paraná. Estados do Norte e Nordeste mostram menor concentração e menor expansão de renda nos estratos superiores da pirâmide.

O trabalho de Dutra, Monteiro e Gobetti, embora levem em consideração as estimativas da PNAD, se baseiam nas informações do IRPF, considerando rendas de pessoas com mais de 18 anos, que somam pouco mais de 150 milhões pessoas na população total de 212 milhões de brasileiros, e se concentrando nas 40 milhões de declarantes, o que corresponde a 25% da população adulta.

Para os autores, a piora no quadro da concentração de renda detectada exigiria repensar as políticas públicas de modo mais amplo. "A política de transferência de renda cumpriu papel muito importante na redução da pobreza e na atenuação da desigualdade na base da pirâmide social nas últimas três décadas, mas é absolutamente insuficiente e inadequada para enfrentar os problemas atuais que estão na raiz do aumento da concentração", escrevem, na conclusão do trabalho.



"É hora", advogam eles, "de a política tributária voltar a desempenhar papel mais ativo nesse quadro, começando pela revisão de todos os tratamentos especiais e privilegiados dispensados a certas classes de rendimento no Brasil -- não apenas lucros e dividendos, mas também rendas isentas da atividade rural e diversos tipos de títulos financeiros igualmente isentos ou subtributados".