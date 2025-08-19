Topo

Comissários de bordo da Air Canada encerram greve após chegar a princípio de acordo

19/08/2025

A greve dos comissários de bordo da Air Canada "terminou", anunciou nesta terça-feira (19) o sindicato do pessoal de cabine, mencionando "um princípio de acordo" após uma noite de negociações com a companhia aérea, que confirmou a retomada progressiva de suas operações.

Cerca de 10.000 comissários de bordo haviam deixado seus postos após a meia-noite de sábado, o que provocou cancelamentos que afetaram cerca de meio milhão de pessoas.

O sindicato desafiou uma ordem de um tribunal regulador para retornar ao trabalho no domingo, o que obrigou a Air Canada a recuar em seus planos de restabelecer parcialmente o serviço.

No entanto, após retomar as conversas na noite de segunda-feira, o sindicato afirmou ter alcançado um possível acordo com a companhia aérea que submeteria à consideração de seus membros.

"A greve terminou. Temos um acordo preliminar que apresentaremos a vocês", declarou a seção da Air Canada do Sindicato Canadense da Função Pública (CUPE) no Facebook nesta terça-feira.

"Somos obrigados a informar aos nossos filiados que devemos colaborar plenamente com a retomada das operações", acrescentou o texto.

A Air Canada destacou em outro comunicado que "reiniciará gradualmente suas operações" após alcançar um "acordo mediado" com o CUPE.

A companhia indicou que os primeiros voos estavam programados para a noite desta terça-feira, mas alertou que o serviço completo poderia não ser restabelecido antes de sete a dez dias.

"Reiniciar uma grande companhia aérea como a Air Canada é uma tarefa complexa. O restabelecimento total pode levar uma semana ou mais, por isso pedimos paciência e compreensão aos nossos clientes nos próximos dias", declarou o presidente da Air Canada, Michael Rousseau.

