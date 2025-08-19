Topo

Comissão do Senado aprova Tiago Faierstein ao cargo de diretor-presidente da Anac

Brasília

19/08/2025 13h08

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 19, a nomeação do engenheiro Tiago Faierstein ao cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foram 20 votos favoráveis e dois contrários. Resta ainda a análise do plenário, etapa protocolar que pode ser realizada ainda nesta terça.

A indicação de Faierstein foi encaminhada pelo governo federal em 17 de dezembro do ano passado. A Anac está sem diretor-presidente nomeado desde o início de 2023, quando Juliano Noman renunciou ao cargo para ser secretário nacional de Aviação Civil. Desde então, a Agência funcionou com diretor-presidente temporário.

Engenheiro eletricista de formação, Tiago Faierstein foi diretor comercial na OTS petróleo de 2014 a 2017, gerente de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABTI) entre 2018 e 2024. No ano passado, assumiu como diretor comercial da Infraero. Confirmada a aprovação, terá mandato de cinco anos.

Em discurso antes da sabatina realizada no Senado, o engenheiro prometeu atenção às demandas institucionais da Anac, com foco em recomposição orçamentária. Também acenou para as pautas das companhias aéreas, citando a judicialização como exemplo. "Já existem propostas nesse sentido e vamos apoiá-las."

Ao longo dos meses em que aguardava ser sabatinado, Tiago Faierstein cumpriu agenda pela capital federal em busca de reconhecimento. Inicialmente pouco conhecido no setor, chegou a ser escalado para discursar em evento promovido pelo governo, parte das atividades para viabilizar a aprovação.

