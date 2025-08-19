Topo

Notícias

Comissão do Senado aprova Octavio Pierant para vaga no Conselho Diretor da Anatel

Brasília

19/08/2025 13h30

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 19, a indicação de Octavio Penna Pieranti para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em vaga decorrente do término do mandato de Moisés Queiroz Moreira. A aprovação ocorreu por 21 votos a 1 e ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Senado, etapa considerada protocolar que pode ser cumprida ainda nesta terça.

Indicação atribuída ao PT, Pieranti é servidor de carreira da Anatel desde 2007, integrante da carreira de especialista em regulação. Na Agência, atuou na superintendência de Relações com o Consumidor e, mais recentemente, como assessor da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Pieranti possui pós-doutorado em Comunicação (UFRJ e UnB), doutorado em Direito (UnB) e em Administração (FGV), além de mestrado em Administração Pública (FGV). É graduado em Direito (IESB) e em Jornalismo (UFRJ). Confirmada a aprovação em plenário, terá mandato até 2028.

Com trajetória extensa no setor público, passou também pelo Ministério da Cultura, Ministério das Comunicações e Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Sua atuação concentrou-se em políticas públicas e regulação do setor de comunicações, com destaque para a área de radiodifusão comunitária.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

China diz que setor de energia solar precisa reduzir excesso de capacidade

Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington

Juíza vê 'apagão' e 'caos' nas estradas e manda governo federal reativar radares

Netanyahu acusa Macron 'de alimentar fogo antissemita'

Gucci, Dior e Louis Vuitton enfrentam crise em meio ao declínio do mercado de luxo

EUA e líderes europeus seguem sem consenso sobre garantias à Ucrânia e concessões à Rússia

Dino reitera decisão sobre leis estrangeiras e dá explicação sobre tribunais internacionais

Armênia diz ao Irã que controlará corredor terrestre desenvolvido pelos EUA

Rio terá máquinas de apostas em bares e outros estabelecimentos

MP pede bloqueio de R$ 3 mi de empresário, suspeito de matar gari, e esposa