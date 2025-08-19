Topo

Comissão do Senado aprova indicação de Artur Watt para diretoria-geral da ANP

19/08/2025 16h38

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira a indicação de Artur Watt Neto para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e o seu nome agora seguirá para ser avaliado em Plenário.

Foi aprovada ainda a indicação de Pietro Mendes para a diretoria da ANP.

A indicação de Gentil Nogueira e Willamy Moreira para compor a diretoria da Agência Nacional de Energie Elétrica (Aneel) também foi aprovada pela comissão.

(Por Marta Nogueira)

