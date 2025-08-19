Comissão do Senado aprova Edson Holanda para vaga no Conselho Diretor da Anatel

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 19, a indicação de Edson Victor Eugênio de Holanda para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Recebeu o voto favorável de 21 dos 22 senadores da comissão. A indicação ainda precisa ser confirmada pelo plenário. Se confirmado, terá mandato até 2029.

Atualmente diretor do Instituto Brasileiro de Regulação (IBR), Holanda já atuou como consultor jurídico da Telebras e ocupou funções na administração pública do Recife, no governo de Pernambuco e no Ministério de Minas e Energia (MME).

Advogado desde 2007, foi consultor na Fundação Getúlio Vargas (FGV) entre 2018 e 2019, coordenando projetos de concessões e parcerias público-privadas.

No governo federal, assumiu em maio de 2023 a Diretoria da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia e, em setembro do mesmo ano, passou a ser gerente jurídico da Telebras.