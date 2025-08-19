Colheita do milho safrinha atinge 86% da área no PR, aponta Deral

São Paulo, 19 - A colheita do milho de segunda safra 2024/25 alcançou 86% da área cultivada no Paraná até a segunda-feira, 18, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). A operação está na fase final em grande parte do Estado, restando apenas áreas pontuais a serem retiradas do campo."A produtividade tem surpreendido positivamente em algumas áreas", informou o Deral.O órgão destacou que lavouras afetadas por estiagem ou geadas tiveram baixo rendimento. Os plantios ainda por colher encontram-se em maturação (99%) e frutificação (1%). Sobre as condições, 45% são classificadas como boas, 34% em condição média e 21% em situação ruim. De olho no plantio de verão, produtores começam a fazer adubação e correção do solo.As chuvas dos últimos três dias favoreceram o desenvolvimento do trigo. O cereal encontra-se majoritariamente nas fases de floração e frutificação, com algumas lavouras avançando para a maturação fisiológica. A cultura está 100% plantada, com 81% das lavouras em condição boa, 13% média e 6% ruim. As fases predominantes são desenvolvimento vegetativo (19%), floração (23%), frutificação (40%) e maturação (18%). "As chuvas recentes melhoraram o potencial produtivo e permitiram a retomada de aplicações fitossanitárias", relatou o Deral. As geadas não causaram danos significativos, embora haja perdas localizadas em áreas mais sensíveis.A colheita do café está praticamente finalizada, com 93% da área colhida. A qualidade da bebida é considerada boa e o rendimento está dentro do esperado, favorecido pelo tempo firme. Todas as lavouras estão em maturação, com 87% em condição boa, 10% média e 3% ruim.