Ciclone avança na região Sul e pode provocar rajada de ventos de 100 km/h

19/08/2025 17h15

A formação de um ciclone extratropical deve atingir a região Sul hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O que aconteceu

Instabilidades avançam pelo sul do Brasil. A formação de um ciclone no nordeste da Argentina intensifica os ventos em toda a região e nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Rajadas de ventos podem chegar a 100 km/h. Os litorais do Rio Grande Sul e do sul de Santa Catarina estão entre os locais que podem ser afetados.

Entre hoje e amanhã, as áreas de instabilidade podem sofrer com pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e granizo em parte da região sul. O cenário pode se estender até o norte de Mato Grosso do Sul e o sudoeste de São Paulo.

Tempo ficará estável no Rio Grande do Sul entre amanhã e a tarde de quinta. A mudança no tempo deve acontecer a partir da noite de quinta —com previsões de pancadas de chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos e possibilidade de queda de granizo novamente.

A previsão para o fim de semana é de chuvas intensas. Há a possibilidade de rajadas de vento e raios na região Sul. Áreas de Mato Grosso do Sul também devem ser afetadas pela chuva.

Vendaval pode atingir cidades de MG

Inmet alertou para o risco de vendaval em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O instituto citou a possibilidade de ventos hoje entre 40 km/h e 60 km/h até 18h e há risco de queda de galhos de árvores no alerta amarelo.

Cidades mineiras em alerta:

  • Campina Verde
  • Carneirinho
  • Gurinhatã
  • Itapagipe
  • Ituruma
  • Limeira do Oeste
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • União de Minas

O instituto recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante a rajada de ventos, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Evitar também estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade é outra precaução.

