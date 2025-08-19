Topo

Chanceler russo elogia Trump e critica europeus sobre abordagem de esforço de paz na Ucrânia

19/08/2025 08h48

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na terça-feira que ficou claro na cúpula de sexta-feira entre os Estados Unidos e a Rússia no Alasca que o presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe queriam sinceramente alcançar uma paz duradoura e sustentável na Ucrânia.

Lavrov afirmou que a atmosfera na cúpula Putin-Trump foi "muito boa". 

"Ficou claro que o presidente dos EUA e sua equipe, em primeiro lugar, querem sinceramente alcançar um resultado que seja duradouro, sustentável e confiável", disse Lavrov ao canal de televisão estatal Rossiya 24.

Lavrov contrastou o que ele disse ser a posição construtiva dos EUA com a da Europa, cujos alguns líderes participaram de uma cúpula extraordinária na Casa Branca na segunda-feira com Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para discutir a Ucrânia.

Lavrov disse que "os europeus (...) insistiram a todo momento apenas em um cessar-fogo e que, depois disso, continuariam a fornecer armas para a Ucrânia".

(Reportagem da Reuters)

