Centro de detenção onde Hytalo e marido estão presos em SP está superlotado

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, foram transferidos anteontem para o CDP (Centro de Detenção Provisória) I de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O local opera com 171% da capacidade.

O que aconteceu

A unidade tem capacidade para 521 pessoas, mas mantinha 895 presos na data, segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). O presídio integra o Complexo de Pinheiros, que reúne quatro unidades. Juntas, elas somavam 3.721 internos para 2.452 vagas —um excedente de 1.269 detentos.

A unidade abriga presos provisórios, ou seja, que aguardam julgamento ou estão em fase inicial da pena. O UOL questionou a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) se o CDP 1 abriga apenas suspeitos de crimes contra a dignidade sexual. Por motivos de segurança, a pasta declarou, em nota, que não informa trâmites internos, como o perfil de presos em cada estabelecimento.

O CDP 1 já recebeu presos de repercussão nacional. Em 2023, o empresário Thiago Brennand ficou na unidade após ser extraditado dos Emirados Árabes.

Reportagem do UOL do ano passado mostrou que vídeos de detentos eram compartilhados nas redes sociais por uma vizinha da unidade, em uma espécie de "BBB dos presos". Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado por um funcionário do CDP após pedido da própria unidade.

O caso

Hytalo e o marido foram presos preventivamente em 15 de agosto em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A ordem foi expedida pela Justiça da Paraíba, que investiga o casal por exploração sexual de menores, exposição de crianças e tráfico humano.

As acusações ganharam repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca. Na gravação, ele apontou suposta atuação de Hytalo e outros influenciadores na "adultização" de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.

A Justiça paraibana negou pedidos de liberdade e determinou a transferência do casal para o estado. Até que a remoção seja cumprida, Hytalo e Israel permanecem no sistema prisional de São Paulo. O advogado Sean Abib disse ao UOL News que o casal não estava tentando fugir da polícia.