Galaxy A16 5G está por menos de R$ 1.100: 'bom desempenho sem gastar muito'

O celular Galaxy A16 5G, da Samsung, está com 8% de desconto hoje, saindo por a partir de R$ 1.099,00 na versão de 128 GB. O Guia de Compras UOL já testou o aparelho, que mostrou bom desempenho, resistência e tela com qualidade de imagem.

O aparelho fica dentro da categoria de telefones mais básicos da Samsung, mas se destaca por oferecer alguns diferenciais que já foram exclusivos dos mais caros, como conexão 5G e três câmeras traseiras.

O que mais gostamos

Feito para durar. Um dos principais destaques do Galaxy A16 5G é o seu longo suporte de atualizações do Android.

O dispositivo chegou ao mercado com Android 14 e deve se manter atualizado até o futuro Android 20, ou seja, seis anos de updates geracionais de sistema. Isso é um marco gigantesco para a categoria, principalmente considerando que modelos mais simples sofrem bastante para serem atualizados.

Resistente. O Galaxy A16 5G ganhou uma construção mais robusta com a certificação IP54, garantindo resistência à poeira e a respingos d'água. Ou seja, ele não pode ser molhado completamente, mas se cair rapidamente um copo de água sobre ele, por exemplo, não deve danificá-lo.

Câmera do Galaxy A16 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Qualidade da tela. Com 6,7 polegadas, o Galaxy A16 5G deve agradar certamente quem é do time que prefere telas grandes. Gostei da qualidade do painel em si, já que utiliza a Super Amoled, mesma tecnologia do Galaxy A55 5G. Essa solução é muito melhor que a IPS LCD, vista em celulares baratos, pois as cores são muito mais vivas e o contraste é infinito, apresentando imagens mais escuras e menos acinzentadas.

Mais três pontos positivos relacionados à tela do Galaxy A16: taxa de atualização de 90 Hz, que oferece rolagem e jogabilidade mais fluida e responsiva; resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels), que permitem imagens bem definidas; e brilho forte de até 800 nits, tornando mais confortável o uso mesmo sob luz do sol.

Duração da bateria. Mesmo que a Samsung não tenha aumentado a capacidade de bateria do Galaxy A16, mantendo os 5.000 mAh do seu antecessor, ele consegue durar mais tempo longe da tomada. Isso porque ele traz um processador da própria Samsung que é mais eficiente.

Em meus testes, o Galaxy A16 5G aguentou pouco mais de um dia de uso moderado, ou seja, com redes sociais ocasionalmente, algumas filmagens em Full HD e jogos, tudo isso conectado ao Wi-Fi. Vale lembrar que a autonomia de bateria é algo relativo, podendo mudar dependendo do usuário.

Galaxy A16 da Samsung possui três câmeras traseiras Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Desempenho. Internamente, o Galaxy A16 roda o processador Exynos 1330 de oito núcleos. Comparado com o Helio G99, que equipa o A15, há uma melhoria tanto na eficiência energética —competência da fabricação em 5 nm—, quanto no desempenho do dia a dia.

Então, ele aguenta tarefas corriqueiras facilmente, como jogos mais leves, redes sociais, aplicativos de banco e música. O desempenho só não é perfeito para um celular de entrada porque ele tem 4 GB de memória RAM, considerado pouco para rodar o Android fluidamente.

Foto do Galaxy A16 com o modo ultrawide Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Câmeras. Com três câmeras traseiras —wide, ultrawide e macro—, o Galaxy A16 5G se destaca pela versatilidade. A qualidade é bem decente para a categoria, especialmente no sensor principal, que tem 50 MP e um ótimo nível de detalhes. O pós-processamento —o tratamento que o algoritmo faz das fotos após o clique—, apresenta cores equilibradas, porém pouco saturadas.

As câmeras ultrawide e macro, por outro lado, pecam na definição, já que possuem somente 5 MP e 2 MP, respectivamente. Mas, em cenários muito bem iluminados, você deve conseguir bons resultados.

Foto com o modo macro do Galaxy A16 Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Recursos adicionais. Em relação aos recursos adicionais, o Galaxy A16 tem NFC, que permite pagamentos por aproximação, conectividade 5G, entrada para dois chips de operadora, slot para expansão de armazenamento por cartão micro SD, sensor de impressões digitais, e Bluetooth 5.3, um dos mais recentes.

Câmera do Galaxy A16 5G em modo retrato e sem a modalidade Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos de atenção

Pouca memória RAM. A versão que testamos tem apenas 4 GB de RAM, portanto ela sofre um pouco para rodar a One UI, que é uma interface pesada para modelos de entrada. Durante os testes, percebi alguns engasgos ao alternar entre aplicativos, além de uma certa lentidão para abrir a câmera, por exemplo. Vale mencionar que a Samsung oferece uma variante com 8 GB de RAM.

Carregamento lento. Embora a autonomia de bateria do A16 5G tenha melhorado em relação ao seu antecessor, o carregamento é igualmente lento. O carregador que acompanha o aparelho tem somente 15 W de potência, que demora mais de duas horas para sair de 0 a 100%. A boa notícia é que, caso você já tenha um carregador mais rápido ou queria comprar um, o dispositivo suporta adaptadores de até 25 W.

Sem entrada para fones. Antes, os modelos mais acessíveis ainda preservavam o conector de 3,5 mm (P2), mas essa característica está gradualmente desaparecendo. Infelizmente, o Galaxy A16 5G seguiu essa tendência e não inclui mais essa entrada. Assim, para ouvir música com fones de ouvido, será necessário utilizar um modelo Bluetooth ou conectar via USB-C.

Quem deve gostar?

O Galaxy A16 5G é uma ótima opção para quem busca um smartphone de entrada, mas sem abrir mão de recursos modernos, como conectividade 5G, tela grande —ideal para assistir a filmes e séries— e uma câmera principal de qualidade razoável. Na faixa de preço de cerca de R$ 1.200, é difícil encontrar um aparelho que vá além do básico, e o Galaxy A16 5G se destaca como uma exceção no segmento.

E, para quem mora em regiões onde não há 5G ou não faz questão de ter um aparelho com essa conexão neste momento, há uma versão do A16 mais barata com as mesmas configurações, mas com suporte apenas ao 4G. É uma opção interessante para quem quer investir um pouco menos em um celular novo.

Ficha técnica

Sistema: Android 14, One UI 6

Android 14, One UI 6 Tela: 6,7 polegadas Super Amoled, Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

6,7 polegadas Super Amoled, Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels), 90 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 5 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro)

50 MP (grande angular) + 5 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 13 MP (grande angular)

13 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Exynos 1330 (octa-core de até 2,4 GHz)

Exynos 1330 (octa-core de até 2,4 GHz) Armazenamento: 128 GB ou 256 GB (expansível com cartão micro SD)

128 GB ou 256 GB (expansível com cartão micro SD) Memória: 4 GB ou 8 GB

4 GB ou 8 GB Resistência à água e poeira: sim, IP54

sim, IP54 Dimensões: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm (A x L x P); 200 gramas

Com informações de matéria publicada em 18/03/2025.

