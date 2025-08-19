Topo

Polícia apura maus-tratos contra cavalo que teve as 4 patas cortadas em SP

Cavalo teve as quatro patas cortadas em caso de maus-tratos em Bananal, no interior de SP - Reprodução/Redes sociais
Cavalo teve as quatro patas cortadas em caso de maus-tratos em Bananal, no interior de SP Imagem: Reprodução/Redes sociais
Do UOL, em São Paulo

19/08/2025 13h10

A Polícia Civil de São Paulo apura uma denúncia de maus-tratos a um cavalo que teve as quatro patas cortadas no último sábado (16) em Bananal, no interior do estado. O animal morreu após o incidente.

O que aconteceu

Homem de 21 anos é investigado por abuso contra o animal. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, ele e uma testemunha prestaram depoimento em uma delegacia ontem (18) e foram liberados.

Até o momento, ninguém foi preso. Ainda segundo a SSP, as investigações continuam, "visando o devido esclarecimento dos fatos".

A Prefeitura de Bananal disse estar "trabalhando em conjunto com os órgãos competentes". A administração municipal afirmou, em nota, que encaminhou o caso "imediatamente" à polícia para "apuração dos fatos, identificação e punição dos responsáveis".

Caso ganhou repercussão nas redes sociais. Maus-tratos foram compartilhados pela influenciadora e ativista do direito dos animais Luisa Mell, que exigiu que os culpados sejam responsabilizados. "Exigimos punição! Estes covardes tem que pagar!", escreveu.

Celebridades também expressaram indignação com o caso. A atriz Paolla Oliveira comentou a publicação de Luisa Mell e prestou apoio. Já a cantora Ana Castela compartilhou as imagens dos maus-tratos e pediu ajuda dos fãs para repercutir o caso.

