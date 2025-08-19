Topo

Notícias

Cavalo morto após ter as patas cortadas: Ana Castela e celebridades cobram por justiça

São Paulo

19/08/2025 16h40

Celebridades como Ana Castela e a Paolla de Oliveira usaram as redes sociais para manifestar revolta com o caso do cavalo morto após ter as patas cortadas em Bananal, no interior de São Paulo.

Em postagem no Instagram, a cantora divulgou nota de repúdio e vídeos sobre o assunto. A ativista do Direito dos animais Luisa Mell também denunciou a violência. "Cortaram as patas de um cavalo, simplesmente pq ele não aguentava mais andar!", disse em publicação.

A publicação de Luisa Mel tem mais de 84 comentários. Dentre eles, o da atriz da novela Vale Tudo, Paolla de Oliveira. "MEU DEUS!! Prender pra quê esses demônios, faz igual com eles".

Um homem de 21 anos é investigado por praticar abuso a um cavalo que teve as quatro patas cortadas com um facão. O caso do animal mutilado ocorreu na tarde do último sábado, 16, em uma área rural do município.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o investigado e uma testemunha compareceram à delegacia nessa segunda-feira, 18, prestaram depoimento e foram liberados. A defesa não foi localizada. Ainda segundo a pasta, diligências prosseguem para esclarecer os fatos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Ciclone avança na região Sul e pode provocar rajada de ventos de 100 km/h

Petróleo fecha em baixa diante da perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia

Olympique de Marselha coloca Rabiot e Rowe à venda após 'comportamento inaceitável'

Venezuela denuncia "sequestro" de 66 crianças nos Estados Unidos

Netanyahu acusa Macron "de alimentar o fogo antissemita"

Os brasileiros que decidem morar em cubículos em Paris

Europa arde sob número recorde de incêndios florestais

Onda de calor na Espanha provocou mais de 1.100 mortes, aponta estudo

Cavalo morto após ter as patas cortadas: Ana Castela e celebridades cobram por justiça

Maior federação deixa decisão sobre desembarque do governo para o futuro

Colheita do milho safrinha atinge 86% da área no PR, aponta Deral