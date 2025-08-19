Topo

Notícias

Cavalo morre no interior de SP após ter as 4 patas mutiladas; polícia investiga

São Paulo

19/08/2025 14h57

Um homem de 21 anos é investigado por praticar abuso a um cavalo que teve as quatro patas cortadas com um facão em Bananal, no interior de São Paulo. O caso do animal mutilado ocorreu na tarde do último sábado, 16, em uma área rural do município.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o investigado e uma testemunha compareceram à delegacia nessa segunda-feira, 18, prestaram depoimento e foram liberados. A defesa não foi localizada.

Ainda segundo a pasta, diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos.

Por meio das redes sociais, a ativista do Direito dos animais Luisa Mell sem manifestou sobre o ocorrido. "Cortaram as patas de um cavalo, simplesmente pq ele não aguentava mais andar!", disse em publicação.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Casa Branca está de olho em Budapeste para possível reunião entre Trump, Zelenskiy e Putin, diz Politico

Enormes incêndios florestais se estabilizam na Espanha, previsão de frio alimenta esperança de que pior já passou

Presidente do México diz que não existe acordo com agência dos EUA sobre "Projeto Portero"

Paz, uma perspectiva distante para os ucranianos apesar das negociações com EUA

Índice de preços de lácteos GDT cede 0,3% em leilão

Jovem é torturada e morta após se recusar a sair com traficante no RJ

Governadores republicanos enviam Guarda Nacional para Washington em apoio a Trump

Pauta de videográficos

Tribunal Constitucional do Peru decide suspender investigações contra presidente Dina Boluarte

Cavalo morre no interior de SP após ter as 4 patas mutiladas; polícia investiga

Israel alerta França para reavaliar reconhecimento do Estado da Palestina