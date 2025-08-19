Casar-se com um boneco ou consigo mesmo: o que explica essas escolhas?

Casar-se consigo mesmo pode parecer, à primeira vista, uma excentricidade dos tempos modernos. No entanto, essa prática, conhecida como sologamia, tem ganhado espaço como um gesto simbólico de autoafirmação e reconexão com a própria identidade.

Em cerimônias que imitam casamentos tradicionais, com alianças, votos e até festas, pessoas se declaram a si mesmas num ritual que celebra o vínculo mais importante de todos: o compromisso com o próprio "eu".

Para o neuropsicólogo Joeuder Lima, especialista em famílias e casais e doutorando pelo Iesla (Instituto de Educação Superior Latino-Americano), em Palmas, a sologamia pode representar um marco emocional ou rito de passagem significativo, sobretudo após experiências dolorosas.

"A sologamia, ou o ato simbólico de casar-se consigo mesmo, pode ser compreendida como um gesto de reconexão com a própria dignidade emocional. É um sinal de afirmação de identidade", explica.

No entanto, ele também pondera que o gesto, apesar de poderoso, nem sempre nasce de plenitude emocional: "Às vezes, pode ser um mecanismo de defesa contra frustrações afetivas profundas, funcionando como um modo de evitar a dor de se abrir ao outro."

Esse contraste entre empoderamento e autoproteção foi vivido por Suellen Carey, 37, mineira de Belo Horizonte que vive em Londres, Inglaterra. Em 2023, ela realizou um casamento simbólico consigo mesma, após um profundo processo de autoconhecimento.

Com o tempo, descobri e entendi o que queria. Por me valorizar e me amar, casei comigo mesma. Essa celebração foi importante porque aprendi a priorizar o meu bem-estar e a saúde mental. Nos meus votos, escrevi e declarei esse compromisso de autocuidado. Suellen Carey

Suellen viveu um ano de "casamento" consigo até decidir pelo "divórcio": "Foi algo natural, e resolvi me divorciar de mim mesma em 2024 para ter outros relacionamentos e não 'trair' a mim mesma."

Ela afirma que o gesto simbolizou uma etapa importante de amadurecimento e autoestima: "Simbolizava muito amor-próprio, autoconhecimento. Sou uma mulher trans, e todos os dias temos que lutar contra a exclusão".

Meirivone Rocha escolheu como parceiro o boneco de pano Marcelo Imagem: Arquivo pessoal

Há também quem se case com objetos

Mais polêmica que a sologamia, a objectofilia é caracterizada por vínculos afetivos, e, em alguns casos, até eróticos, com objetos inanimados. Embora muitas vezes tratada com ironia ou descrédito, especialistas defendem uma escuta cuidadosa, já que o comportamento pode estar ligado a traumas e à busca por segurança emocional.

"Objetos não exigem reciprocidade, não criticam, não abandonam. Para quem carrega um histórico de dor vincular, essa previsibilidade pode parecer mais segura do que os laços humanos", analisa Joeuder Lima. Em sua prática clínica, o neuropsicólogo relata ter acompanhado casos em que objetos funcionavam como âncoras de estabilidade emocional.

Eduardo Perin, psiquiatra e psicoterapeuta pela Unifesp, acrescenta que a objectofilia pode surgir associada a traços do espectro autista, mas não exclusivamente: "Em alguns casos, [a objectofilia] também pode surgir como uma forma de compensação psíquica em pessoas com histórico de negligência afetiva, abuso ou insegurança no apego."

Além disso, a neurociência tem explorado fatores como a sinestesia, condição em que os sentidos se misturam, fazendo com que o objeto deixe de representar apenas uma coisa e adquira uma "textura emocional".

A história de Meirivone Rocha, 40, de Rio Paranaíba (MG), ajudou a dar visibilidade à objectofilia no Brasil. Durante a pandemia de covid-19, ela pediu à mãe que confeccionasse um boneco de pano, Marcelo, com quem se "casou" em 2021 e mantém uma rotina conjugal compartilhada nas redes sociais: "Na hora que cheguei na casa dela e vi o boneco, foi paixão à primeira vista. Algo inesquecível."

A relação se expandiu para o campo simbólico familiar: "Marcelo olha as crianças enquanto trabalho fora. Ele fica em casa, é um marido exemplar, um pai amoroso", conta Meirivone, referindo-se a outros bonecos menores que chama de filhos.

Além de Marcelo, Meirivone tem outros bonecos, que trata como filhos Imagem: Arquivo pessoal

O que a psicologia propõe nesses casos?

Com a crescente exposição dessas práticas na mídia e nas redes sociais, especialistas alertam para os riscos da romantização acrítica. "Nem toda sologamia é sinal de cura, nem toda objectofilia é saudável. O discernimento é essencial. Precisamos perguntar: isso gera mais vida ou mais fuga? Mais potência ou mais isolamento?", provoca Joeuder Lima.

O psiquiatra Eduardo Perin concorda: "A visibilidade crescente pode ser positiva, desde que venha acompanhada de diálogo qualificado. A romantização acrítica de práticas que podem estar ligadas a sofrimento psíquico corre o risco de invisibilizar a dor ou até mesmo atrasar intervenções necessárias."

Já o psiquiatra Gustavo Yamin Fernandes, do Hospital Samaritano Higienópolis, reforça que o mais relevante é entender o que há por trás do comportamento: "A prática em si pouco define isso. O que determina se é algo positivo ou negativo é a motivação que leva à sua realização."

Logo, para a psicologia, a pergunta-chave não é "isso é certo ou errado?", mas "o que isso diz sobre as necessidades emocionais de quem pratica?" Joeuder Lima explica: "A escolha legítima é marcada por liberdade interna. Quando o ato vem de um lugar de empoderamento e reconexão com o amor-próprio, ele tende a gerar expansão, vínculos saudáveis e presença afetiva no mundo. Mas, quando o gesto surge para proteger feridas não curadas, ele se torna um sintoma."

O médico Eduardo Perin compartilha da mesma visão: "A distinção está no impacto subjetivo e na liberdade de escolha. Uma escolha legítima tende a ser acompanhada de leveza, humor, integração social e ausência de sofrimento. Já um mecanismo defensivo inconsciente costuma vir acompanhado de rigidez emocional, isolamento e evitação da intimidade. Nesses casos, a psicoterapia é o caminho preferencial."

Meirivone, por exemplo, reconhece o limite simbólico da criação, mas valoriza o vínculo afetivo que construiu com o boneco Marcelo: "A relação entre mim e o Marcelo não vai muito além do simbolismo. Eu tenho amor em tudo que criei. É muito importante mostrar uma família diferenciada, a importância de se ter um pai, o carinho, o amor com as crianças [mesmo sendo bonecos], a rotina de todos os dias. O Marcelo é o maior presente que eu ganhei na vida."

No fim das contas, como conclui Suellen: "No meu caso, entendi que precisamos de nós mesmos para sermos felizes, estejamos casados ou solteiros."