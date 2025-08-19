Casa Branca está de olho em Budapeste para possível reunião entre Trump, Zelenskiy e Putin, diz Politico

Topo

19/08/2025 15h26

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca está de olho em Budapeste, capital da Hungria, como local para uma possível reunião trilateral entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelenskiy, informou o Politico nesta terça-feira, citando uma autoridade da administração Trump e uma pessoa próxima ao governo.

O Serviço Secreto dos EUA está se preparando para a cúpula no país da Europa Central, com a capital emergindo como a primeira opção para a Casa Branca, informou o Politico.

(Reportagem de Jasper Ward e Bhargav Acharya)

