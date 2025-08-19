Câmara acelera projeto contra 'adultização' nas redes e deve votá-lo amanhã

A Câmara dos Deputados aprovou hoje o requerimento de urgência do "PL da adultização", contra crimes nas redes contra crianças. O projeto vai direto para votação em plenário, sem a necessidade de passar por comissões especiais.

O que aconteceu

A urgência foi aprovada de forma simbólica. Isso acontece quando há consenso e não há registro nominal da votação. O PL 2.628 de 2022, do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), deve ser votado no plenário da Câmara amanhã. Se for aprovado, irá para sanção do presidente Lula (PT). O projeto já havia passado pelo Senado no fim do ano passado.

Proposta cria regras para proteger menores na internet. O texto determina que as redes sociais e jogos impeçam menores de acessar conteúdos violentos e de teor sexual, além de criar ferramentas de controle para pais e responsáveis.

Multa de até R$ 50 milhões por infração. Em caso de descumprimento das regras, o projeto determina que as plataformas deverão pagar uma multa que pode chegar a R$ 50 milhões por infração, ou 10% do faturamento. Também ficam sujeitas à suspensão ou à proibição das atividades no Brasil. O valor arrecadado irá para o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parte da oposição enxerga "censura" na proposta. Os parlamentares são contra que plataformas, como Instagram, TikTok e Facebook, sejam obrigadas a remover postagens que forem alvo de denúncias. Também não aceitam que as redes sociais sejam responsabilizadas por manter no ar conteúdos criminosos. Eles veem nessas medidas uma censura à liberdade de expressão.

Tema ganhou repercussão após vídeo viralizar na internet. O youtuber Felipe Bressanim, conhecido popularmente como Felca, expôs como criadores de conteúdo ganham dinheiro nas redes sociais com vídeos de teor sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Governo tenta pegar carona

Planalto diz que apresentará um projeto de lei com regras para as redes. O texto foi elaborado pelo Ministério da Justiça. Prevê a proibição de acesso às redes sociais antes dos 12 anos e exige que adolescentes de até 16 anos tenham suas contas vinculadas às de responsáveis. As informações constam em minuta obtida pela Folha.

O governo vai apoiar o projeto mais avançado no Congresso, mas vai incluir no seu as regras de proteção a menores de idade. A ideia é aguardar a aprovação do PL da adultização e enviar a proposta do Executivo de forma complementar para aproveitar a mobilização causada pelo vídeo de Felca e tentar destravar uma regulamentação mais ampla.