Topo

Notícias

Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia

19/08/2025 16h53

O Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, quarto país mais populoso do mundo. 

Um acordo firmado entre os dois países permite a venda de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne, conforme informaram nesta terça-feira (19) os ministérios da Agricultura (Mapa) e Pecuária e das Relações Exteriores (MRE).

Notícias relacionadas:

Com 283 milhões de habitantes, o país asiático é considerado um mercado estratégico para o setor de proteína animal, com aumento do consumo da carne bovina em razão da melhora da renda da população e do crescimento da classe média urbana. 

Em 2024, os indonésios compraram US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente sucroalcooleiro, soja, fibras e têxteis. 

De acordo com o Mapa, com a nova medida, 402 mercados estrangeiros foram abertos para produtos agropecuários brasileiros desde 2023. 

Argélia

A pasta anunciou ainda a exportação de ovinos vivos (ovelhas, carneiros, cordeiros) para a Argélia.

A abertura desse mercado vai favorecer, em especial, a ovinocultura nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Câmara de Macapá abre investigação sobre prefeito que agrediu jornalista

Furacão perde força mas ainda ameaça costa leste dos EUA

Salah e Mariona Caldentey são eleitos Jogadores do Ano na Inglaterra

Tribunal Constitucional do Peru blinda presidente Boluarte de investigações

Romário não declarou apoio a Lula e a Moraes; vídeo foi manipulado com IA

Câmara acelera projeto contra 'adultização' nas redes e deve votá-lo amanhã

Moraes rejeita mais um recurso e mantém prisão preventiva de Marcelo Câmara

É falso que Maduro anunciou renúncia e que irá com família para Rússia

Do Tiktok ao 2º turno: a fórmula do candidato que surpreendeu a Bolívia

Projeto Apolo, da Vale, é incompatível com Parque Nacional da Serra do Gandarela, diz ICMBio

União e PP formalizam federação e criam um novo partido já dividido