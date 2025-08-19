Brasil fecha Grand Prix de judô paralímpico da IBSA com título geral
O Brasil conquistou o título geral do Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos, em inglês) disputado em Gizé (Egito) ao garantir dez medalhas (oito ouros e duas pratas) nesta terça-feira (19), o segundo dia do evento esportivo.
Desta forma, a seleção brasileira chegou ao total de 12 conquistas, considerando as duas medalhas obtidas na última segunda: o ouro da paulista Lúcia Araújo na categoria até 60 quilos para atletas J2 (baixa visão) e o bronze da fluminense Maria Núbea Lins na mesma disputa.
Notícias relacionadas:
- Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas.
- Brasil fecha Copa do Mundo de bocha paralímpica com cinco medalhas.
- Santos bate Atlético-MG e faz final do Brasileiro A2 com Botafogo.
Já as pratas foram conquistadas por Marcelo Casanova (até 95 quilos J2) e Meg Emmerich (acima de 70 quilos J2).
Grand Prix
Todas as etapas do Grand Prix da IBSA valem pontos para o ranking mundial, principal critério de seleção para os Jogos Paralímpicos de 2028, que serão disputados em Los Angeles (Estados Unidos).