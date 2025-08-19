Topo

Notícias

Brasil fecha Grand Prix de judô paralímpico da IBSA com título geral

19/08/2025 18h14

O Brasil conquistou o título geral do Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos, em inglês) disputado em Gizé (Egito) ao garantir dez medalhas (oito ouros e duas pratas) nesta terça-feira (19), o segundo dia do evento esportivo.

Desta forma, a seleção brasileira chegou ao total de 12 conquistas, considerando as duas medalhas obtidas na última segunda: o ouro da paulista Lúcia Araújo na categoria até 60 quilos para atletas J2 (baixa visão) e o bronze da fluminense Maria Núbea Lins na mesma disputa.

Notícias relacionadas:

Nesta terça o Brasil alcançou o ouro com Alana Maldonado (até 70 quilos J2), Arthur Cavalcante (até 95 quilos J1), Brenda Freitas (até 70 quilos J1), Felipe Amorim (acima de 95 quilos J2), Larissa Silva (até 60 quilos J1), Millena Freitas (acima de 70 quilos J1), Rebeca Silva (acima de 70 quilos J2) e Wilians Araújo (acima de 95 quilos J1).

Já as pratas foram conquistadas por Marcelo Casanova (até 95 quilos J2) e Meg Emmerich (acima de 70 quilos J2).

Grand Prix

Todas as etapas do Grand Prix da IBSA valem pontos para o ranking mundial, principal critério de seleção para os Jogos Paralímpicos de 2028, que serão disputados em Los Angeles (Estados Unidos).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Lotofácil: Prêmio estimado é de R$ 4 milhões; veja dezenas sorteadas

Timemania tem prêmio estimado de R$ 16,5 milhões; confira números e time

EUA aceita conversar com delegados do Brasil na OMC sobre tarifas

Tribunal revoga prisão domiciliar do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe e ordena sua liberdade

Com prêmio acumulado de R$ 2,8 milhões, veja dezenas sorteadas da Quina

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 63 milhões; confira dezenas

Governo Trump diz que vai usar força total contra Venezuela

Motta ganha apoio a punições, mas ouve que rachadinha desmoraliza Congresso

Namorado confessa que matou aluna trans da Unesp com a ajuda do amante PM

Decisão de Dino pode trazer graves consequências aos bancos, diz jurista

Trump diz que Putin e Zelenskiy estão tentando marcar reunião