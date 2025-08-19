Bolsas de NY fecham mistas e com Nasdaq em baixa de mais de 1% sob fardo de semicondutores

As bolsas de Nova York fecharam sem direção nesta terça-feira, 19. Com uma recuperação no fim do pregão, o Dow Jones anulou a queda. O Nasdaq, contudo, teve perda superior a 1%, diante das pressões sobre papéis de empresas de software e fabricantes de semicondutores. Negócios seguiram travados pela espera pelo Simpósio de Jackson Hole, quando o foco recairá sobre sinalizações do presidente do Fed (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, para a taxa de juros dos Estados Unidos. Os esforços para resolver a guerra na Ucrânia permaneciam no radar.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,02%, aos 44.922,27 pontos, após bater recorde intradiário de 45.207,39 pontos. O S&P 500 caiu 0,59%, aos 6.411,38 pontos. O Nasdaq perdeu 1,46%, encerrando em 21.314,95 pontos.

No Nasdaq, as ações da plataforma de soluções para desenvolvedores de aplicativos móveis AppLovin cederam 5,9%.

A Nvidia caiu 3,5%, a da Qualcomm perdeu 1,67%, a Advanced Micro Devices recuou 5,44% e a Broadcom teve queda de 3,6%. Os papéis da Strategy e da Palantir Technologies afundaram 7,43% e 9,35%, respectivamente.

Na direção oposta, a Intel saltou 6,97% com anúncio de investimento do SoftBank e após uma queda de 3,7% nas ações na segunda-feira com relatos de que autoridades do governo Trump estavam discutindo adquirir uma participação de 10% na empresa.

Para a S&P Global Ratings, o investimento do Softbank beneficiará as métricas de crédito da Intel. "Prevemos que o investimento em ações, anunciado ontem, melhorará modestamente as métricas de crédito da Intel, inclusive reduzindo sua alavancagem de dívida ajustada pela S&P Global Ratings para 2,6x e 2,2x até o final de 2025 e 2026, respectivamente, em relação às nossas projeções anteriores de 2,8x e 2,4x", disse a agência em relatório.

A Home Depot acabou oferecendo suporte para o Dow Jones ao subir 3,15%. Mesmo após lucro e receita do segundo trimestre abaixo das expectativas dos analistas, a varejista de artigos para casa afirmou que ainda espera que as vendas do ano fiscal aumentem 2,8% e que as vendas em lojas comparáveis cresçam cerca de 1%.

A farmacêutica Viking Therapeutics caiu 42% após divulgar resultados frustrantes de estudo de sua pílula experimental para perda de peso.