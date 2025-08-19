Bolsas da Europa sobem com otimismo sobre Ucrânia, mas possível paz derruba ações de defesa

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/08/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, com investidores demonstrando otimismo após as reuniões de ontem em Washington para discutir o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,55%, a 557,05 pontos.

Nas conversas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, na Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, ofereceu ontem ajuda e garantias de segurança à Ucrânia, para evitar que a Rússia retome a guerra no futuro.

Já na Truth Social, Trump afirmou ter iniciado os preparativos para um encontro entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin, e, posteriormente, uma reunião trilateral, envolvendo os três lideres.

A possibilidade de paz, no entanto, pesa em ações de empresas europeias de defesa. No horário acima, a alemã Renk tombava 7% em Frankfurt, a italiana Leonardo amargava perdas de 6,8% em Milão e a sueca Saab tinha queda de 5,9% em Estocolmo.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,31%, a de Paris avançava 0,88% e a de Frankfurt ganhava 0,35%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,77%, 0,64% e 0,72%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com