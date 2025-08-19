Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja calendário

Os depósitos do Bolsa Família referentes a agosto já têm data definida para começar, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de pagamentos obedece à numeração final do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário (veja as datas abaixo).

As liberações ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em agosto

Final do NIS 1: 18 de agosto

Final do NIS 2: 19 de agosto

Final do NIS 3: 20 de agosto

Final do NIS 4: 21 de agosto

Final do NIS 5: 22 de agosto

Final do NIS 6: 25 de agosto

Final do NIS 7: 26 de agosto

Final do NIS 8: 27 de agosto

Final do NIS 9: 28 de agosto

Final do NIS 0: 29 de agosto

Calendário anual de repasses

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de benefícios incluídos no Bolsa Família

O programa oferece cinco modalidades de repasse, direcionadas a diferentes necessidades e perfis dentro das famílias cadastradas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por cada membro da família;

R$ 142 por cada membro da família; Complementar (BCO): Parcela extra para garantir o valor mínimo de R$ 600 por família;

Parcela extra para garantir o valor mínimo de R$ 600 por família; Primeira Infância (BPI): Acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos;

Acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos; Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

R$ 50 adicionais para gestantes e jovens de 7 a 17 anos; Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês com até 7 meses -- pagamento começa em setembro.

Regras para manter o benefício

Para continuar recebendo, é necessário cumprir obrigações nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Acompanhar o pré-natal das gestantes;

Monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter a carteira de vacinação atualizada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas exigências — como falta de matrícula escolar ou atraso nas vacinas — pode resultar na suspensão temporária do pagamento. Por isso, é importante ficar atento aos prazos e seguir todas as regras para evitar bloqueios no benefício.