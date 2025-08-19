Bessent diz que EUA tiveram conversas muito boas com China sobre tarifas

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse à Fox News nesta terça-feira que os EUA tiveram conversas muito boas com a China em relação às tarifas norte-americanas, enquanto os países tentam chegar a um acordo comercial durante uma pausa de 90 dias na implementação das taxas de importação.

"A China é, neste momento, a maior linha de receita na renda tarifária", disse Bessent em uma entrevista à Fox News.

"Tivemos conversas muito boas com a China e imagino que os veremos novamente antes de novembro", acrescentou.

"Acho que no momento o status quo está funcionando muito bem", disse Bessent.

(Por Christian Martinez e Kanishka Singh)