Bessent diz que EUA tiveram conversas muito boas com China sobre tarifas
(Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse à Fox News nesta terça-feira que os EUA tiveram conversas muito boas com a China em relação às tarifas norte-americanas, enquanto os países tentam chegar a um acordo comercial durante uma pausa de 90 dias na implementação das taxas de importação.
"A China é, neste momento, a maior linha de receita na renda tarifária", disse Bessent em uma entrevista à Fox News.
"Tivemos conversas muito boas com a China e imagino que os veremos novamente antes de novembro", acrescentou.
"Acho que no momento o status quo está funcionando muito bem", disse Bessent.
(Por Christian Martinez e Kanishka Singh)