Bessent acusa Índia de lucrar com compra de petróleo russo

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, acusou a Índia nesta terça-feira de lucrar com o aumento acentuado de suas compras de petróleo russo durante a guerra na Ucrânia, dizendo que Washington considera a situação inaceitável.

Bessent disse em entrevista à CNBC que o petróleo russo agora representa 42% do total de compras de petróleo da Índia, em comparação com menos de 1% antes da guerra, e comparou isso com a China, cujas compras de petróleo russo aumentaram de 13% para 16%.

"A Índia está apenas lucrando. Eles estão revendendo", disse Bessent. "O que eu chamaria de arbitragem indiana - comprar petróleo russo barato e revendê-lo como produto surgiu durante a guerra - o que é inaceitável", disse ele.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou neste mês uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos como punição pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi, elevando para 50% o total de tarifas adicionais anunciadas desde que ele assumiu o cargo.

Trump vinculou as tarifas como uma forma de pressão sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para que ele concorde em trabalhar pelo fim da guerra na Ucrânia, mas não chegou a impor tarifas semelhantes à China por conta de suas compras de petróleo russo.

Bessent, questionado sobre o fracasso do governo Trump em avançar com tarifas semelhantes sobre a China, disse que a situação é "completamente diferente", uma vez que Pequim é um comprador de longa data e não se envolveu no tipo de "arbitragem" feita pela Índia.

As relações entre os EUA e a Índia têm sido prejudicadas pelas tarifas de Trump após meses de sinalizações do presidente dos EUA e de outras autoridades de que eles estavam próximos de chegar a um acordo com o governo do primeiro-ministro Narendra Modi que teria reduzido a taxa tarifária.