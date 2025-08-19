Topo

Bandidos matam pelo menos 27 pessoas em ataque a mesquita no norte da Nigéria, dizem autoridades

19/08/2025 18h35

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Pelo menos 27 fiéis foram mortos e vários ficaram feridos na madrugada desta terça-feira, quando bandidos armados invadiram uma mesquita no Estado de Katsina, no norte da Nigéria, durante as orações matinais, informaram o chefe do vilarejo e um funcionário do hospital.

Os homens armados abriram fogo dentro de uma mesquita enquanto os muçulmanos se reuniam para rezar na comunidade remota de Unguwan Mantau, na área do governo local de Malumfashi, disseram os moradores.

(Reportagem adicional de Hamza Ibrahim em Kano)

