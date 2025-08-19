Auxílio Gás 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja cronograma

O pagamento do Auxílio Gás voltará a ser feito pelo governo federal em agosto. O benefício, liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares, terá os depósitos desta etapa realizados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás atende cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais. Sua finalidade é ajudar no custeio do gás de cozinha para lares de baixa renda.

O benefício equivale a 100% do valor médio de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até meio salário mínimo. Quem já recebe o Bolsa Família ou outros benefícios sociais do governo também pode participar.

O depósito é realizado em contas bancárias comuns ou digitais. Se o beneficiário não possuir conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.