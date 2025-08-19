Topo

Economia

Auxílio Gás 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja cronograma

Dirceu Portugal/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Imagem: Dirceu Portugal/Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

19/08/2025 06h30

O pagamento do Auxílio Gás voltará a ser feito pelo governo federal em agosto. O benefício, liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares, terá os depósitos desta etapa realizados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • Final do NIS 1 - 18/08
  • Final do NIS 2 - 19/08
  • Final do NIS 3 - 20/08
  • Final do NIS 4 - 21/08
  • Final do NIS 5 - 22/08
  • Final do NIS 6 - 25/08
  • Final do NIS 7 - 26/08
  • Final do NIS 8 - 27/08
  • Final do NIS 9 - 28/08
  • Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás atende cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais. Sua finalidade é ajudar no custeio do gás de cozinha para lares de baixa renda.

O benefício equivale a 100% do valor médio de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até meio salário mínimo. Quem já recebe o Bolsa Família ou outros benefícios sociais do governo também pode participar.

O depósito é realizado em contas bancárias comuns ou digitais. Se o beneficiário não possuir conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Auxílio Gás 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja cronograma

4º lote de restituição do IR: consulta será aberta nesta semana; veja data

Para diretora da Camil, 'Thiaguinho traduz a brasilidade em sua essência'

Nada de EUA: por que ricaços estão se mudando para pequeno país europeu

Febraban pede que Banco Central reveja regras do débito automático

MEI: errou a nota? Você pode cancelar ou corrigir; veja como

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo mês a mês

Salário mínimo teve valor atualizado em 2025; veja total do piso nacional

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de agosto

Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja calendário

A habilidade nº 1 para ter sucesso na Era da IA, segundo CEO da AWS