Topo

Notícias

Austrália critica Israel por revogação de vistos de diplomatas

19/08/2025 01h04

A ministra australiana das Relações Exteriores criticou Israel nesta terça-feira (19) por revogar os vistos de seus diplomatas credenciados na Autoridade Palestina. 

A medida israelense foi adotada depois que a Austrália impediu, na noite de segunda-feira, que um político de extrema direita de Israel entrasse no país para dar uma série de palestras. 

As relações entre os dois países estão cada vez mais tensas desde que Canberra declarou que reconhecerá o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, em setembro.

A ministra australiana, Penny Wong, qualificou a revogação dos vistos diplomáticos como uma "reação injustificável" de Israel.

"No momento em que o diálogo e a diplomacia são mais necessários do que nunca, o governo (de Benjamin) Netanyahu isola Israel e mina os esforços internacionais para a paz e a solução de dois Estados", afirmou em um comunicado.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu nesta terça-feira na rede social X e criticou o homólogo australiano, Anthony Albanese, que chamou de "político fraco, que traiu Israel e abandonou os judeus da Austrália".

Canberra cancelou na segunda-feira o visto do político israelense de extrema direita Simcha Rothman, cujo partido integra a coalizão governante de Netanyahu.

Algumas horas depois, o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, anunciou a revogação dos vistos dos representantes australianos na Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia ocupada.

sft/djw/stu/mas/arm/avl/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Operação da Sabesp flagra academias e pizzaria furtando água em SP

Jovem é morto um dia após triplo homicídio em praia de Ilhéus, na Bahia

Macron chama Putin de 'predador, 'ogro' e de força 'desestabilizadora' na Europa

Rússia diz que qualquer reunião de líderes sobre Ucrânia precisa ser cuidadosamente preparada

Acidente em rodovia no interior de SP causa a morte de médica, tio e sobrinho

Mediadores aguardam resposta de Israel à nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Advogados deixam defesa de empresário preso por morte de gari em Belo Horizonte

Cinco conclusões sobre o encontro entre Trump e Zelenski

Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

Starmer copresidirá reunião de voluntários para analisar 'próximos passos' na Ucrânia

Macron chama Putin de 'predador' e 'ogro'