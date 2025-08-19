Topo

Após Rússia lançar 270 drones em ataque noturno, Ucrânia diz que 'Putin não quer paz'

Ataque deixa pelo menos 4 mortos em Donetsk, na Ucrânia - ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
19/08/2025 08h03

A Rússia atacou a cidade central ucraniana de Kremenchuk com drones durante a noite, disse o prefeito da cidade hoje, chamando a ação de um sinal de que o presidente russo, Vladimir Putin, não quer a paz.

O ataque relatado ocorreu um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com líderes europeus e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em Washington, dizendo que os EUA ajudariam a garantir a segurança da Ucrânia em qualquer acordo para acabar com a guerra da Rússia no país.

Após a reunião de ontem, Trump disse que telefonou para Putin e começou a organizar uma reunião entre Putin e Zelenskiy, a ser seguida por uma cúpula trilateral entre os três presidentes, com o objetivo de chegar a um acordo de paz.

"Exatamente ao mesmo tempo em que Putin assegurava a Trump por telefone que busca a paz, e quando o presidente Volodymyr Zelenskiy mantinha conversações na Casa Branca com líderes europeus sobre uma paz justa, o Exército de Putin lançava mais um ataque maciço contra Kremenchuk", disse Vitalii Maletskyi, prefeito da cidade que fica na região de Poltava, no Telegram.

"Mais uma vez, o mundo viu que Putin não quer paz — ele quer destruir a Ucrânia", afirmou ele.

O ataque noturno à Ucrânia foi o maior até agora em agosto, com a Rússia lançando 270 drones e 10 mísseis, de acordo com a Força Aérea ucraniana.

Maletskyi disse que dezenas de explosões sacudiram a cidade, tendo como alvo a infraestrutura de energia e transporte, deixando centenas de pessoas na região de Poltava sem energia.

A Força Aérea ucraniana afirmou ter derrubado 230 drones e seis mísseis, mas registrou ataques em 16 locais.

O governador de Poltava, Volodymyr Kohut, disse que o ataque danificou prédios administrativos de uma operação de infraestrutura de energia local.

"Felizmente, não houve vítimas", declarou Kohut no Telegram. Ele disse que, no distrito de Lubny, cerca de 1.500 clientes residenciais e 119 comerciais ficaram sem energia.

Um ataque de drones realizado pela Rússia na manhã de terça-feira na região de Chernihiv, na Ucrânia, também danificou a infraestrutura, com cortes de energia registrados em partes da região norte, de acordo com o governador Viacheslav Chaus.

Não houve comentário imediato da Rússia. Ambos os lados têm visado a infraestrutura essencial para os militares em seus ataques durante a guerra no território um do outro, incluindo a infraestrutura de energia.

A Rússia disse hoje que ataque de drones da Ucrânia durante a noite provocou incêndios em uma refinaria de petróleo e no telhado de um hospital na região de Volgogrado.

