Topo

Notícias

Após título em Cincinnati, Alcaraz se aproxima do topo do ranking da ATP

19/08/2025 11h36

Campeão do Masters 1000 de Cincinnati, após o abandono do italiano Jannik Sinner na final, o espanhol Carlos Alcaraz diminuiu a distância para o topo do ranking da ATP e pode voltar a ser o número 1 do mundo no US Open, que começará no próximo domingo (24).

No Grand Slam dos Estados Unidos, Sinner, atual líder do ranking, terá que defender os 2.000 pontos que obteve com o título do ano passado, quando venceu o americano Taylor Fritz na final.

Por outro lado, Alcaraz, eliminado na segunda rodada em 2024, tem poucos pontos a defender (50), e por isso pode saltar na classificação se chegar à fase decisiva do torneio.

No ranking da ATP publicado nesta terça-feira (19), o italiano conta com 1.890 pontos de vantagem sobre o espanhol, que não é o número 1 do tênis masculino desde agosto de 2023.

As únicas mudanças dentro do Top 10 foram a entrada do russo Karen Khachanov (9º) e a saída do dinamarquês Holger Rune (11º).

A maior ascensão no ranking foi do francês Terence Atmane, que surpreendeu chegando à semifinal em Cincinnati, eliminando Fritz e Rune, ao subir 67 posições para ser o 69º na classificação.

O brasileiro João Fonseca, que foi eliminado na terceira rodada, ganhou oito posições e agora é o número 44 do mundo, atingindo sua melhor colocação na carreira.

-- Ranking da ATP publicado nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.480 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.590

3. Alexander Zverev (ALE) 6.230

4. Taylor Fritz (EUA) 5.575

5. Jack Draper (GBR) 4.440

6. Ben Shelton (EUA) 4.280

7. Novak Djokovic (SRV) 4.130

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Karen Khachanov (RUS) 3.240 (+3)

10. Lorenzo Musetti (ITA) 3.205

11. Holger Rune (DIN) 3.050 (-2)

12. Casper Ruud (NOR) 2.905 (+1)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760 (+2)

14. Tommy Paul (EUA) 2.610 (+2)

15. Andrey Rublev (RUS) 2.610 (-4)

16. Jakub Mensik (CZE) 2.430 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.340 (-3)

18. Alejandro Davidovich (ESP) 2.185

19. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135 (+4)

20. Arthur Fils (FRA) 2.120

... 

44. João Fonseca (BRA) 1.095 (+8)

./bds/gk/ll/mcd/hgs/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20

Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, afirma agência

Exportadores dos EUA reportam vendas de 228,6 mil t de soja ao México

Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu

Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Após título em Cincinnati, Alcaraz se aproxima do topo do ranking da ATP