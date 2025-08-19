Após motim, cúpula da Câmara discute punição para quem bloquear trabalhos

A cúpula da Câmara dos Deputados discute um projeto de resolução para punir parlamentares que impedirem os trabalhos da Casa. A ideia é evitar episódios como o motim bolsonarista que travou as atividades legislativas por mais de 30 horas.

O que aconteceu

Líder do Republicanos elabora a proposta. Gilberto Abramo (Republicanos-MG) deve sugeri-la nas próximas reuniões de líderes. Ele disse ao UOL que o projeto de resolução permitirá à Mesa Diretora aplicar a suspensão imediata por 30 dias ao deputado que utilizar a obstrução física para impedir a abertura da sessão no plenário e outros trabalhos na Casa.

Depois da punição inicial, o caso é enviado ao Conselho de Ética, que poderá manter ou estender o prazo. Atualmente, a Mesa Diretora não tem poder de suspender um deputado. Pelo regimento, é necessário enviar uma representação para o colegiado, responsável por analisar a conduta dos parlamentares.

Motim bolsonarista abriu precedente perigoso na Câmara, avaliam parlamentares. Deputados ouvidos pelo UOL ponderam que, se o movimento virar "moda", qualquer pauta ideológica poderá influenciar o bloqueio dos espaços físicos da Casa e prejudicar os trabalhos legislativos.

Projeto ajudaria a blindar Motta. Abramo é do mesmo partido do presidente da Câmara. A medida evitaria novos constrangimentos e tentaria pôr ordem na Casa.

Mesa Diretora enviou à Corregedoria Parlamentar as denúncias contra 14 deputados envolvidos na ocupação do plenário da Casa O corregedor, Diego Coronel (PSD-BA), vai analisar representações contra o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da oposição, Zucco (PL-RS), os deputados Carlos Jordy (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG), Caroline de Toni (PL-SC), Marco Feliciano (PL-SP), Domingos Sávio (PL-MG), Zé Trovão (PL-SC), Bia Kicis (PL-DF), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Marcos Pollon (PL-MS) e Julia Zanatta (PL-SC). Há ainda o deputado Allan Garcês (PP-MA) e o líder do Novo, Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Deputada do PT não aparece no documento oficial, apesar de representação do PL. O partido pediu a suspensão do mandato de Camila Jara (MS) após a denúncia de ter empurrado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Corregedoria Parlamentar é o órgão responsável por avaliar a conduta dos deputados. Diego Coronel terá que emitir um parecer que será votado pela Mesa Diretora. Se for pela continuidade do processo, os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética.

Como foi o motim

Oposição "ocupou" Mesa Diretora da Câmara e do Senado em protesto por anistia. Movimento dos parlamentares pediu que o projeto da anistia fosse pautado por Hugo Motta (Republicanos-PB), que comanda a Câmara.

Alcolumbre tomou as rédeas. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) criticou a ocupação dos bolsonaristas e disse que não aceitaria "intimidações". Ele descartou punições, mas também descontentou o grupo ao barrar o pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Motta recuperou a cadeira da presidência, mas demonstrou falta de comando. Deputados e líderes disseram ao UOL que o presidente errou ao não estar na Casa quando Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Chefe da Câmara negou contrapartida com bolsonaristas para recuperar cadeira. Motta não conseguiu liderar as negociações com os deputados do PL e precisou escalar seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL).

PP e União Brasil costuraram acordo para proteger o deputado republicano de levar o ônus de pautar a anistia. Lideranças afirmaram ao UOL que o presidente não se posicionou sobre o tema e deixou a negociação a cargo dos líderes do centrão.