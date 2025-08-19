Topo

Notícias

Aneel recomenda ao governo renovação de concessão da distribuidora Enel RJ

19/08/2025 09h58

SÃO PAULO (Reuters) - A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira recomendar ao governo federal a renovação do contrato da distribuidora de energia Enel Rio de Janeiro por mais 30 anos.

A concessionária solicitou prorrogação antecipada do contrato atual, que expira em dezembro de 2026. A decisão final cabe ao Ministério de Minas e Energia.

A decisão do órgão regulador se deu por maioria, uma vez que houve divergência do diretor Fernando Mosna, que, em uma avaliação mais abrangente do serviço prestado pela Enel RJ, considera que a concessionária não atende aos critérios necessários para prorrogar o contrato.

Entre os pontos citados por Mosna, estão performances da Enel RJ piores que a média nacional para o índice de satisfação do consumidor (IASC) e para obras atrasadas, além de indicadores de qualidade dos serviços (continuidade e frequência de interrupções de energia) também inadequados quando considerados expurgos.

(Por Letícia Fucuchima)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Após pedir soltura, MP volta atrás e denuncia empresário por morte de companheira em Alphaville

Conab: colheita de milho 2ª safra atinge 89,3% da área, ainda atrasada ante 2024

Comissários de bordo da Air Canada encerram greve após chegar a princípio de acordo

Vírus da Covid-19 altera atividade cerebral a longo prazo após infecção, mostra estudo

Justiça dá 24 horas para governo Lula religar radares em rodovias federais

Líder norte-coreano pede rápida expansão nuclear em meio a exercícios entre EUA e Coreia do Sul

Entenda a decisão de Flávio Dino sobre atos de países estrangeiros

Trump diz que é possível que Putin não queira fazer acordo sobre Ucrânia

Advogado é preso suspeito de matar costureira atropelada e fugir em SP

Em resposta a comentários de Trump, Taiwan diz que deve depender de si para ter segurança

Espanha terá 'horas difíceis' até extinção de incêndios, alerta Pedro Sánchez