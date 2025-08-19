Topo

Notícias

Aneel: edital de leilão de transmissão entrará em consulta; serão R$ 3,31 bi de investimentos

Brasília

19/08/2025 13h47

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na reunião desta terça-feira, 19, a abertura de consulta pública para o edital do primeiro Leilão de Transmissão de 2026. O certame possui previsão de R$ 3,31 bilhões em investimentos e será realizado na sede da B3, em São Paulo, em 27 de março do ano que vem, conforme a previsão apresentada.

A consulta pública ficará aberta de 21 de agosto a 19 de setembro deste ano. Cinco lotes serão leiloados para a construção e manutenção de 661 quilômetros em linhas de transmissão e 2.400 mega-volt-ampères (MVA) em capacidade de transformação, além de cinco compensações síncronas, equipamentos que ajudam no controle de tensão.

O efeito prático poderá ser percebido com a diminuição dos cortes de geração de energia nas subestações que vão receber esses equipamentos de compensações síncronas. Como um todo, os empreendimentos com o novo leilão serão instalados em 12 Estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Conforme detalhamento apresentado na reunião pública, dois lotes superam a expectativa de investimento de R$ 1 bilhão. O Lote 3, para a construção de compensações síncronas em quatro subestações no Rio Grande do Sul e no Ceará, e o Lote 5, para a construção de 505 km em linhas de transmissão e de três subestações no Mato Grosso e no Pará.

Após a assinatura do contrato, as empresas vencedoras terão entre 42 e 60 meses para a conclusão das obras. Segundo cálculos apresentados pela Aneel, serão criados 9.027 novos empregos diretos e indiretos.

Alguns empreendimentos leiloados em 2022 apresentaram atrasos na construção e, neste momento, estão previstos para serem licitados novamente em março, compondo os lotes 4 e 5. Foram contratos assinados pela Jaçanã Transmissão de Energia, Serra Negra Transmissão de Energia e Tangará Transmissão de Energia.

A Aneel analisa a recomendação de caducidade dos contratos. Se for confirmada, caberá ao Ministério de Minas e Energia (MME) decidir pela extinção dos contratos ou não. Ou seja, os empreendimentos nos lotes 4 e 5 dependem de caducidade desses contratos.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Membro da família real da Noruega é denunciado por quatro estupros

Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

Homem condenado por assassinato na Flórida em 1982 será executado

China diz que setor de energia solar precisa reduzir excesso de capacidade

Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington

Juíza vê 'apagão' e 'caos' nas estradas e manda governo federal reativar radares

Netanyahu acusa Macron 'de alimentar fogo antissemita'

Gucci, Dior e Louis Vuitton enfrentam crise em meio ao declínio do mercado de luxo

EUA e líderes europeus seguem sem consenso sobre garantias à Ucrânia e concessões à Rússia

Dino reitera decisão sobre leis estrangeiras e dá explicação sobre tribunais internacionais

Armênia diz ao Irã que controlará corredor terrestre desenvolvido pelos EUA