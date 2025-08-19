Topo

Notícias

Aneel dá aval, por maioria, para a renovação contratual por 30 anos na concessão da Enel RJ

Brasília

19/08/2025 10h26

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deu aval, por maioria, para a renovação contratual por 30 anos da Ampla Energia e Serviços (Enel Rio), um dos processos mais aguardados na rodada de prorrogação dos contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica, com base no decreto publicado pelo governo federal em 2024. Agora, com a posição da Aneel, cabe ao Ministério de Minas e Energia (MME) aprovar ou não a renovação.

Conforme as diretrizes estabelecidas via decreto, a distribuidora cumpriu os critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento e da gestão econômico-financeira, comprovando a regularidade fiscal, trabalhista e setorial, além da qualificação jurídica.

O diretor Fernando Mosna apresentou voto divergente. Ele entendeu que seria necessária uma avaliação mais criteriosa para a renovação, incluindo outros indicadores como o Índice de Satisfação do Consumidor (IASC), o Tempo Médio de Atendimento a Demandas Emergenciais (TMAE) e o porcentual de Obras Atrasadas, por exemplo.

Com base no escrutínio com critérios adicionais, a Enel RJ não receberia o aval para a renovação.

Por outro lado, o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, explicou que a Aneel está seguindo estritamente os parâmetros definidos pelo governo via decreto. O Executivo ainda pode estabelecer novos critérios, se assim achar necessário.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Sánchez alerta sobre 'horas difíceis' no combate aos incêndios na Espanha, apesar do fim do calor

Mais de 1.100 mortes na Espanha atribuídas à onda de calor

Sérvia: protestos contra presidente Vucic continuam em todo o país; repressão se intensifica

Idoso de 70 anos morre após ficar prensado entre grade e VLT em São Vicente

COP30: setor privado brasileiro vai mostrar 72 soluções concretas para crise climática

Maierovitch: Dino extrapolou todos os limites com decisão política

Ativistas angolanos pedem que Seleção Argentina não dispute amistoso no país

Suíça promete oferecer imunidade caso Putin aceite participar de conferência de paz

Morte de trabalhadores humanitários atinge recorde durante guerra de Gaza, diz ONU

Líder conservador do Canadá prestes a voltar ao Parlamento

Empresário confessa que matou gari em BH e que usou arma de esposa delegada