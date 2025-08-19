Topo

Notícias

Aneel aprova alta tarifária média de 13,53% para a Celesc Distribuição, de Florianópolis

Brasília

19/08/2025 11h46

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 19, o reajuste tarifário anual da Celesc Distribuição, com alta média de 13,53%. Os consumidores vão perceber o aumento a partir de 22 de agosto.

A Celesc é sediada na cidade de Florianópolis (SC) e atende aproximadamente 3,53 milhões de unidades consumidoras.

O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 12,07 bilhões.

Haverá alta de 15,80% em média para os consumidores conectados em Alta Tensão (AT) e de 12,41% em média para aqueles conectados em Baixa Tensão (BT).

Conforme o balanço apresentado, houve aumento de encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Em evento com policiais, Tarcísio diz: 'Tem que tirar o vagabundo da rua'

Jannik Sinner e Katerina Siniakova desistem do torneio de duplas mistas do US Open

'Vimos o pavor': vídeo flagra resgate de cão idoso em situação de abandono

EUA entrega ao México o boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de envolvimento com o tráfico de drogas (oficial)

Trump considera apoio aéreo à Ucrânia viável como parte das garantias de segurança

[Coluna] Indignação com "Adultização" não pode ser seletiva

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20

Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, mas convite é recusado