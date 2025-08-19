Alckmin diz que plano de apoio a setores afetados por tarifas tem impacto fiscal pequeno

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira que o impacto fiscal do plano "Brasil Soberano", de apoio a setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos, será pequeno.

Em evento promovido pelo banco Santander, Alckmin reforçou mais uma vez que o governo trabalha permanentemente pela exclusão de produtos da tarifa de 50% imposta pelos EUA e pela redução da alíquota, destacando acreditar que a negociação com os EUA é possível.

(Por Bernardo Caram e Victor Borges)